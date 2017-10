Michael Woods continuará con el EF Education Fisrt dos temporadas más

Google Plus

Michael Woods en la pasada Vuelta a España | Foto: Diego Blanco - VAVEL

El canadiense Michael Woods y el conjunto EF Education First (el actual Cannondale - Drapac) seguirán rodando juntos los próximos dos años tras el anuncio que hizo oficial el equipo estadounidense en la madrugada (hora española) del martes. Por lo tanto, el corredor canadiense seguirá, como mínimo, hasta 2019 con el equipo que en 2016 le dio la oportunidad de correr en la máxima categoría del ciclismo.

Tras un gran 2016, con puestos de notable importancia como el 5º lugar en la clasificación general del Tour Down Under o el 2º en la Milano-Torino, en este 2017 se ha confirmado como un corredor importante en la escuadra estadounidense y en el panorama ciclista actual.

En su primer pico de forma de la temporada, logró finalizar 2º en el GP Miguel Induráin, 11º en la Flecha Valona y 9º en Lieja-Bastoña-Lieja. Posteriormente disputó su primera vuelta de tres semanas, el Giro de Italia, donde logró terminar hasta en tres ocasiones entre los diez primeros, aunque en la general quedó lejos del vencedor Tom Dumoulin, con un 38º puesto.

En cambio en la Vuelta a España sí que se vio la mejor versión del escalador canadiense. Cinco Top-10 en etapas, con un tercer puesto en la Cumbre del Sol como mejor resultado, y un más que meritorio 7º puesto en la general que le confirman como un corredor a tener en cuenta para las Grandes Vueltas. El director del EF Education First, Jonathan Vaughters, no esconde su optimismo de cara al futuro de Woods en su estructura: "Pensamos que todavía estamos descubriendo lo más profundo de su potencial".

Con la renovación de Woods, el EF Education First ya tiene 16 corredores en nómina de cara al próximo año, donde se incluyen los hombres fuertes de la estructura del 2017: Sep Vanmarcke, Rigoberto Urán, Tom Van Asbroeck y el propio Michael Woods. A las renovaciones de los corredores que ya estaban con Vaughters esta temporada hay que añadir los fichajes de Dan Mclay, Mitchel Docker, Sacha Modolo y Logan Owen. En cambio, el EF Education First no ha conseguido renovar a corredores jóvenes con mucha proyección de la talla de Davide Formolo (Bora), Davide Villella (Astana), Dylan Van Baarle (Sky), Ryan Mullen (Trek) o Alberto Bettiol (BMC).