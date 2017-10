Beñat Intxausti no sale de su calvario

Intxausti pensativo antes de una carrera | Foto: Team Sky

Después de ni más ni menos que cinco temporadas vistiendo los colores del Movistar Team, Beñat Intxausti tuvo claro que era el momento de cambiar de aires, uniéndose a la potente escuadra británica del Team Sky. Tras obtener dos etapas en el Giro de Italia 2015 y concluir cuarta en el Critérium du Dauphiné, el corredor nacido en Amorebieta sería pieza clava en la escuadra que dirige Dave Brailsford, pero todo se torció a las primeras de cambio. Intxausti comenzó la temporada 2016 a finales de enero con tres pruebas de un día en las Islas Baleares en las que obtuvo resultados discretos. Sin embargo, demostró un buen nivel en la Volta a la Comunitat Valenciana, con un cuarto puesto en la segunda etapa, un segundo en la cuarta y la tercera posición en la clasificación general.

"Estoy pensando en 2018 y en poder volver de una vez por todas"

A partir de ahí comenzó el calvario, y es que al de Múgica se le diagnosticó mononucleosis y estuvo cuatro meses en el dique seco. Regresaría en el Tour de Eslovenia terminando en la penúltima posición, disputando un mes después el Tour de Polonia, en el que ponía pie a tierra en la segunda jornada, completando ni más ni menos que tan solo quince días en 2016, lo cual le hacía pensar de lleno en 2017 como el año de su resurgir del infierno, algo que se torcería rápidamente. Los problemas no desaparecerían en ningún momento para Beñat Intxausti, que regresaba a la competición oficial en verano, más concretamente en la Klásika de San Sebastián, donde se veía obligado a abandonar. Y ahora, en la última gran carrera de la temporada, el Tour de Guangxi, completaba la primera etapa, pero se veía obligado a abandonar en la segunda.

Los problemas no han desaparecido para Intxausti, totalmente frustrado al ver como tan solo ha podido disputar tres días de competición en toda la temporada 2017, completando unos escasos 495 kilómetros. "Me siento un poco mejor, pero no a un gran nivel, después de estar tantos meses lejos de la competición, es difícil, pero ya estoy pensando en 2018 y en poder volver de una vez por todas, sigo sin sentirme un ciclista profesional del todo, porque mi condición no es la mejor, se me hace difícil pensarme a mí mismo como un profesional, aún me estoy recuperando del virus", comentó ante los medios de comunicación en declaraciones recogidas por Cycling Weekly.