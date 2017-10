Fominykh continuará un año más en Astana

Google Plus

Fominykh durante una contrarreloj del 2017 | Foto: Astana Pro Team

Poco a poco la temporada 2017 va tocando a su fin. Cada día que pasa las competiciones van pasando a la historia y toca comenzar a pensar en la temporada 2018 que está a la vuelta de la esquina, por lo que las escuadras planifican sobre todo la composición de sus equipos de cara a la próxima campaña, y en este caso el Astana Pro Team busca recomponerse a la mayor brevedad posible de la repentina salida del italiano Fabio Aru rumbo al UAE Team Emirates.

Con la campaña 2017 finalizada los focos se centran en el 2018, y tras haber cerrado la continuidad de Dario Cataldo, Laurens De Vreese, Jakob Fuglsang, Oscar Gatto, Dmitry Gruzdev, Jesper Hansen, Tanel Kangert, Truls Korsaeth, Bakhtiyar Kozhatayev, Miguel Ángel López, Alexey Lutsenko, Riccardo Minali, Moreno Moser, Luis León Sánchez, Nikita Stalnov, Ruslan Tleubayev, Michael Valgren, Andrey Zeits, el cuadro kazajo solo piensa en llegar a cotas mayores en la próxima campaña.

Con los importantes fichajes de Omar Fraile (Dimension Data), Magnus Cort Nielsen (Orica), Davide Villella (Cannondale), Jan Hirt (CCC), Hugo Houle (AG2R) y Yevgeniy Gidich (Vino), el Astana Pro Team intenta paliar de la mejor forma posible la salida de Paolo Tiralongo (retirada), Matti Breschel y Fabio Aru (UAE Team Emirates), además de la baja de Michele Scarponi, fallecido durante la temporada tras un fatídico accidente de tráfico.

Fominykh va a por su quinta temporada

En el capítulo de renovaciones, el Astana anunció este viernes la amplicación del contrato de Daniil Fominykh, quien comenzó su carrera profesional en el equipo continental del Astana, donde estuvo dos temporadas antes de dar el salto al primer equipo en 2014, cumplimentando hasta el momento cuatro temporadas en la escuadra kazaja, comenzando en 2018 la quinta.

Como no podía ser de otra manera, Fominykh se mostró ilusionado tras firmar su renovación con la escuadra kazaja, pensando en mejorar sus prestaciones la próxima campaña. "El año próximo será clave en mi progresión, o al menos eso espero, daré todo para que así sea", comentó sonriente, mientras que por su parte, Alexandre Vinokourov no ocultó sus esperanzas en el joven corredor. "La temporada pasada fue difícil para él por una lesión que lo apartó durante cinco meses, así que este año se trataba de volver al pelotón y no esperábamos mucho más, Fominykh es joven y tiene mucho potencial, sobre todo para las cronos, así que por todo eso tomamos la decisión de darle otra oportunidad la próxima temporada", afirmó.