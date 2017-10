Rigoberto Urán: "Es fundamental tener un buen equipo y disfrutar la carrera” | Foto: Zimbio

Urán que se hizo profesional en el 2006 con el equipo italiano Team Tenax, ha tenido momentos muy duros en su carrera, como cuando se fracturó los dos codos y la muñeca izquierda, más una herida en el cuello en un accidente en la Vuelta a Alemania (2007), sin embargo para el ciclista del Cannondale Dracpac no todos han sido malos momento, esta temporada registra los mejores resultados de toda su carrera, como muestra hacemos una breve repasado por alguno de los resultados obtenido en esta campaña: primer lugar en Milano - Torino, tercer lugar Giro dell'Emilia, tercer lugar en GP Industria y Artigianato di Larciano, Segundo Lugar en Tour de Francia más una etapa y octavo en la general de la Tirreno–Adriatico entre otros.

El de Urrao, quien recientemente se midió en una prueba de pista con sus compatriota Jarlinson Pantano del Team Trek-Segafredo en una serie de la persecución individual y en la que también participaron los corredores del Equipo Sky Sergio Luis Henao y Sebastián Henao, comentó que para el no ha cambiado nada después de ser el subcampeón de el Tour, afirma que sigue siendo el mismo de siempre. El colombiano que siempre demuestra su humildad y picardía comenta que la forma de entrenar siempre seguirá siendo la misma “Los resultados no tienen que hacerle cambiar a uno la forma de ser, de entrenar o prepararse. Cuando uno trabaja y se esfuerza, si los objetivos se consiguen es algo bueno, sino también. Entonces no hay que cambiar nada, todo sigue igual” afirmó el colombiano.

Urán en el Tour | Foto: Zimbio

“Todos los recorridos son difíciles, duros. Lo más importante es llegar en buena condición. Cuando se está bien, el recorrido no importa tanto. Es fundamental tener un buen equipo y disfrutar la carrera” comentó el ciclista en relación al tour 2018

El punto mas caliente de la temporada para "El Toro de Urrao" fue el Tour de Francia, donde no solo terminó en la segunda plaza detrás del Chris Froome, si no que también logro superar al local Romain Bardet, que lleva dos años seguidos subiéndose en el podio del Tour. Urán también disputó una etapa (9º Nantua-Chambery), en la que luego de 185 kilómetros, venció a Warren Barguil en un cerrado embalaje, el que definió a su favor tirando la bicicleta hacia adelante.

A el colombiano le salió perfecta la planificación para este año, dado que en el 2015 intento Giro-Tour y los resultados no fueron los mas óptimos, para Rigoberto fue sorpresivo que no lo incluyeran para correr este año el Giro, pero a pesar de eso no cambio en nada su preparación física.

A pesar de los comentarios hechos por el colombiano sobre Tour 2018, donde afirmó que le gustaría volver a intentarlo de nuevo, comentó que siempre surgen otras metas, como el Mundial 2018 en Austria, que tendrá un recorrido muy duro, con un perfil que se ajusta perfectamente a los escaladores, una oportunidad perfecta para los escarabajos colombianos que de seguro estarán disputando la prueba.

Rigoberto ha tenido algunos baches en su carrera, pero todavía no piensa en el retiro, y menos despues de el nivel demostrado por el pedal colombiano. "Algún día llegará y cuando lo haga, pues me dedicaré a mi empresa 'Go Rigo Go'. Sin duda, así me estoy preparando para cuando deje la bicicleta, pero por ahora no pienso en eso", fueron sus palabras del colombiano para el medio digital El Tiempo.