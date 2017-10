Raúl Alarcón se queda en el W52-Porto

Raúl Alarcón durante la Vuelta a Asturias 2017 que a la postre ganaría | Foto: Alberto Brevers - VAVEL

Pese a que tenía una oferta de Movistar, el alicantino ha decidido permanecer al menos un año más en la escuadra portuguesa, de la que es el líder indiscutible tras desbancar de ese puesto a Gustavo César Veloso.

Una de las razones podría ser el liderazgo de su equipo. Si permanece en el W52-Porto será el líder, mientras que si se hubiese ido al Movistar sería relegado a un puesto de gregario de lujo en favor de Mikel Landa, Nairo Quintana y Alejandro Valverde. La otra razón, sin duda, es la gran oferta que le ha ofrecido su actual equipo, que dobla la que le ofreció el equipo Movistar, que rondaba los 35.000 euros al año.

Además, la oferta que le habría ofrecido el Movistar era solo de un año, mientras que normalmente suele ofrecer un contrato de dos temporadas. A raíz del poco interés ofrecido por Movistar, que sí que le propuso una oferta, pero la verdad es que fue muy pequeña para un corredor de la talla de Alarcón, el alicantino declaró: “Aquí me siento valorado y me lo demuestran año tras año, aquí disfruto del ciclismo. Me respetan, me siento querido. Agradezco la confianza del equipo y trabajaré al máximo para conseguir nuevas victorias en este próximo 2018”.

El aprecio del W52-Porto a este corredor es tan notable que ayer fue galardonado con el Dragón de Oro al mejor deportista del FC Porto de este año 2017. Veremos si el año que viene consigue repetir sus victorias en Asturias y Portugal y si consigue vencer en alguna carrera Continental Profesional en la que su equipo sea invitado.