Fernando Gaviria apuntará a las clásicas y al Tour de Francia en 2018

Google Plus

El "Misil"Fernando Gaviria le apuntara a las clásicas y al Tour de Francia 2018

La actuación realizada por el sprinter este año no tiene precedentes alguno entre los ciclistas colombianos, el pedal del Quick-Step Floors se adjudico un total de 14 victorias, un número que lo coloca en el top ten de los ciclistas con más victorias durante esta temporada 2017. La evolución del antioqueño ha sido realmente extraordinario, con tan solo 23 años Fernando tiene un total de 25 victorias (2015 - cuatro victorias, 2016 - siete victorias y este año catorce victorias) un palmares que a su edad habla del potencial del chico.

El sprinter cree que unos de los factores que lo ayudó este año, fue la suerte, "Creo que conté con suerte porque en cada sprint nos jugamos la vida o una caída". Además señaló que los triunfos en el Giro de Italia fueron lo "más especial" de la temporada, declaró el ciclista. Esto no es todo el joven colombiano tiene bastante clara sus metas para el futuro, "Nadie desea conseguir más victorias que yo, nadie se imagina lo que yo me planteo y lo que quiero ganar. Intentaré ganar en las tres grandes, espero algún día poder lograrlo", fueron las palabras de colombiano para la Agencia EFE.

El Colombiano tiene como principal meta para el 2018 ganar más de una etapa con su equipo en el Tour de Francia, y ¿por qué no? vestirse de amarillo en la primer etapa, "Con mi equipo estuvimos analizando las etapas del Tour de Francia. La primera es plana y cerca de la costa, quizá haya viento y se marquen diferencias. Hay que esperar, el tiempo qué dirá", comentó Gaviria para el medio (EFE).

El de Antioquia sabe que no la tiene fácil, pues el que era su compañero de filas, Marcel Kittel y que también, cierra una gran temporada será su nuevo enemigo, el colombiano considera al alemán como un gran corredor", pero sabe que no será el único gran rival a vencer. "No solo vamos él y yo, son 200 corredores y todos tienen posibilidades", afirmó Gaviria.

Fernando tiene bastante claro la primera parte de su calendario para el año que viene, como es de costumbre comenzará la temporada en la Vuelta a San Juan en Argentina, competencia que "no es la más exigente", pero siempre es un referente para los corredores del continente Americano, dado que les sirve a muchos para ir calentando motores para la temporada, continuará después con carreras como la clásica París-Roubaix, además del Tour de Suiza y el de Francia.