Mikel Landa quiere ganar el Tour con la Fundación Euskadi en el plazo más breve posible

Google Plus

Mikel Landa cogiendo el testigo de Miguel Madariaga | Fuente: EiTB

Después de unas semanas tensas entre Mikel Landa y Nairo Quintana, esto no ha hecho más que empezar. Parece que estamos en pleno Tour de Francia, entre tanto ataque y respuesta, pero esta vez no se mueven los vatios sino la lengua, y sus palabras están dando la vuelta al mundo.

Esta vez el papel de protagonista principal se lo ha adjudicado otro, se trata del representante del alavés, Jesús Ezkurdia. Ezkurdia dio varios titulares en su entrevista al periódico GARA, entre los que destaca la intención de Mikel Landa de ganar el Tour de Francia con la Fundación Euskadi y reunir en el equipo a los mejores vascos, realizando una especie de selección vasca que pueda sustituir el hueco dejado por el querido Euskaltel-Euskadi.

En busca de un sueño

Pero va más allá, pues añadía que "intentará cumplir ese deseo en el plazo más breve posible”. De momento el de Murguía ya ha conseguido los apoyos fundamentales de Orbea y Etxeondo, los cuales ayudaran tanto económicamente como con material. Además de conseguir apoyos, Mikel Landa ha conseguido generar “ilusión y que Miguel Madariaga le cediera el testigo”.

Mikel Landa se ha puesto en contacto con los mejores ciclistas vascos del WorldTour

Pero esto no ha hecho más que empezar pues el corredor vasco se ha puesto en contacto con los mejores ciclistas vascos del World Tour y estos han apoyado su idea. No se puede olvidar que de la Fundación Euskadi han salido una gran cantidad de corredores y a la gran mayoría les gustaría terminar su carrera en el equipo que les dio la confianza para poder ser lo que son hoy en día en la élite del ciclismo.

Mikel Landa recogiendo con felicidad un sobre lleno de sueños | Fuente - @MikelLandaMeana

Para Jesús Ezkurdia, ”si hay alguien que puede conseguir juntar a los mejores vascos ese es Mikel Landa” y parece que va por el buen camino. Además añade que “hay un factor extra y ese es el de la afición, pues estos están encantados con la idea de poder tener a una nueva selección a la que apoyar". Una de las mejores aficiones del mundo, la cual sigue animando en cada rincón, puede volver con más fuerza que nunca.

Finalmente, ha advertido que “Landa tiene contrato con Movistar Team hasta 2019, por tanto, “¿Por qué no soñar que Mikel Landa gana el Tour de Francia del 2020 con el maillot de la Fundación y la ayuda de los mejores vascos?”

Aparte de esta entrevista, recientemente se han intercambiado diversos mensajes Nairo Quintana y Mikel Landa a través de diferentes entrevistas. Hace pocos días era el alavés el último en responder. A continuación una pequeña cronología y las últimas palabras del nuevo fichaje del Movistar

El inicio de la etapa

El morbo ya venía de hace tiempo, cuando Landa avisaba que su objetivo era ir a un equipo donde no tuviera que ir de segundo, sin embargo Nairo no se marchó del Movistar Team y esto trajo un quebradero de cabeza al conjunto español.

La disputa continuaba, hace unos días se produjo la gala de la UCI donde los y las mejores ciclistas y equipos del año (Greg Van Avermaet, Anna van der Breggen, Team Sky y Boels Dolmans Cycling Team) fueron galardonados con sus respectivos premios y cuando el presentador se acercó donde Landa para preguntarle qué es lo que esperaba a partir de ahora tras su fichaje, este respondió con un ya famoso Free Landa! (Landa libre!). Un grito que se fue haciendo más y más fuerte con el paso de los días en el Tour de Francia, donde se veía a un corredor atado por su equipo.

Llega el Tourmalet

Ataque y contraataque. Nairo no tardaba en responderle y dejaba bien claro quién era el líder del equipo y quien iba a ser el líder del Tour, es decir, él. Eso sí, amablemente le abría una puerta por si quería ir de ayudante. La lucha estaba servida, pues como muchos ya saben Mikel Landa tendrá sus cosas buenas y malas, pero callar no se calla, por tanto su respuesta no se hizo esperar y a los pocos días realizo una interesante entrevista para Mundo Deportivo donde aclaró varios temas y volvió a mandar varios mensajes.

Las últimas palabras de Mikel Landa

En primer lugar repasó su excelente año, en el cual a pesar de sufrir una caída en el Giro de Italia se llevó dos etapas y el maillot de la montaña y en el Tour rozó el podio, quedándose a apenas un segundo del cual se acuerda mucho. El 2017 ha sido “el año de su confirmación, el que le ha devuelto la confianza y el que le ha hecho madurar como ciclista y como persona”.

En lo que se refiere a su paso por el SKY lo marca como “positivo”, pues a pesar de que “no ha cumplido su objetivo de correr una grande por diferentes motivos”, ha aprendido mucho al lado de un gran equipo y de un gran ciclista como Chris Froome. Además ha mejorado notablemente sus condiciones en la contrarreloj, algo que ya se está convirtiendo en normal en cada persona que ficha por el equipo británico, pues aparte de grandes técnicos gozan de la mejor tecnología posible.

Último día de competición para Mikel Landa con el Team Sky | Fuente: Twitter - @MikelLandaMeana

En cuanto a su fichaje comentó que “tuvo muchas novias después de su espectacular Tour” pero que se fue al Movistar Team por ser un equipo con “tradición” y un conjunto que “está haciendo las cosas muy bien y que le puede sacar el cien por cien”.

El duelo Nairo-Landa

Mikel Landa sobre Nairo Quintana: "Voy a su casa y por lo visto no es de su agrado"

Y finalmente llegaron las preguntas que todos los aficionados del ciclismo esperaban, las preguntas sobre Nairo Quintana. Afirmó que el "estar junto a Nairo en el equipo es una ventaja, pues compartimos responsabilidades” y que el 'Free Landa!' no lo hizo con ninguna intención pues “no había leído las declaraciones de Nairo cuando realizó el grito que se convirtió en Trending Topic”. Sin embargo, al ser preguntado por las declaraciones se mostró contrariado, ya que “le hubiera gustado otra bienvenida por parte de Nairo” y añadió que “va a su casa y por lo visto no es de su agrado”.

Todo esto sin saber aún cuál será su objetivo, pues todavía “no ha decidido si hará el Giro o el Tour” eso sí, tiene claro que haga la que haga quiere poder “disputarla y tener todas las posibilidades de hacerla”, una declaración de intenciones en toda regla, ahora la patata caliente esta en el tejado de Unzué. El morbo está servido y no hace más que crecer con el paso de los días, veremos como acaba todo y si ese final es feliz para todos.

La Fundación Euskadi durante una carrera | Fuente: Fundación Euskadi

Para acabar habló sobre la Fundación Ciclista Euskadi de la cual han salido muchos ciclistas en los últimos años y muchos aun siguen corriendo al más alto nivel dentro del World Tour y por ello no se lo pensó dos veces a la hora de ayudar cuando se enteró que desaparecía. Explicó que su decisión fue “muy fácil” pues en cuanto se entero que estaba a punto de desaparecer el equipo del cual había salido él, se puso manos a la obra, para llevar al equipo al sitio que merece.