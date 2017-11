Michal Kwiatkowski apuesta por las clásicas en 2018

Google Plus

Michal Kwiatkowski, en el centro, venciendo en el sprint a Peter Sagan (izq) y Julian Alaphilippe (der) en la Milán - San Remo 2017

El ex campeón del mundo en 2014 Michal Kwiatkowski se muestra decidido a tomar aún más protagonismo en las carreras de un día, ciertamente motivado por el éxito que tuvo este año llevándose la Strade Bianche, la segunda de su palmarés, la Clásica San Sebastián y por sobretodo la Milán – San Remo, el primer Monumento de su carrera.

“Me gustaría alcanzar más victorias en 2018. Quizá en la primera parte del curso me centre en estas carreras, en las que rindo bien habitualmente, y después comprobaremos el programa definitivo” ha comentado Kwatkowski, quien este año renovó contrato con el equipo Sky hasta 2020. Contrario a lo que algunos corredores y sectores de la prensa opinan, al polaco le parece que la escuadra británica “es el mejor equipo para lograr objetivos, tanto a nivel colectivo como individual”, según declaraciones suyas recogidas por AS.

Y es que con sus notables condiciones sería difícil pensar que su equipo no lo respalde. El polaco se encontró en una envidiable condición este 2017 llevándose victorias notables al sprint, como la de Milán San Remo en la que venció ni más ni menos que a Peter Sagan, tan sólo unos meses antes de brillar en el Tour de France como un esencial escudero de Chris Froome, sobretodo en etapas de montaña. No obstante, a pesar de sus notorias cualidades para las carreras de tres semanas, el polaco ha recalcado que “ahora mismo no pienso en mis posibilidades al estar Chris, y decidiremos mi plan de 2018 en diciembre, aunque creo que podría asumir un buen papel protagonista en grandes vueltas y en competiciones de una semana”

Sobre su compañero y jefe de filas, el cuatro veces ganador del Tour, Kwiatkowski opinó: “Chris no es sólo un ciclista profesional y extraordinario, el mejor vueltómano de la actualidad, sino también una bellísima persona” dejando ver que tanto en lo deportivo como en lo personal, se siente muy cómodo con su actual escuadra. Así las cosas, es muy posible que durante la primavera le veamos peleando codo con codo con los mejores clasicómanos, y teniendo en cuenta su talento seguramente serán batallas de mucho espectáculo.