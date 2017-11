​Greg Van Avermaet: "El Tour de Flandes es la competición que cualquier belga desea ganar" El piloto del BMC Racing Team ha demostrado estar en el mejor momento de su carrera y afirma que para el 2018 repetiría su mismo programa de preparación.

El belga de 32 años Greg Van Avermaet quien recientemente se proclamó como líder de la clasificación por puntos de la UCI, cierra un año soñado o como el mismo lo define, su "Mejor temporada" y no es para menos, el ciclista del BMC Racing Team dominó el pavés en clásica de primavera, ganando Het Nieuwsblad, E3, Wevelgem y París- Roubaix, "Fui competitivo durante todas las clásicas de primavera y dominé el pavés. Conquisté mi primer monumento, París-Roubaix, algo que nunca creí que conseguiría. En el Tour hice lo que pude, ya que no me iba tan bien como a Sagan o a Matthews. Y en las carreras de Canadá y el Mundial rendí para acabar como líder UCI, una clasificación que demuestra mi regularidad y que me gustó ganar" fueron las impresiones de Greg tras una entrevista concedida para AS.com. El veterano del pelotón comenta que fue clave y muy beneficioso el reposo tomado luego de su factura de peroné, "Me benefició el reposo y tomarme las cosas con calma" el belga afirma que su único objetivo es llegar fresco, con el fin de lograr sus metas en la venidera temporada, para esto repetirá el programa de cara a 2018. Greg soñaba con ganar un Monumento, meta que se hizo realidad al levantar los brazo luego de cruzar la meta en Paris-Roubaix (2017), para la próxima temporada el pedal Belga comenta que su mayor reto será vencer en el Tour de Flandes, "Se trata de la competición que cualquier belga desea ganar. He quedado dos veces segundo y una tercero. Acariciar la victoria provoca que la quiera con más fuerzas" afirmó el ciclista, quien también mete dentro de sus aspiraciones el próximo mundial, el clasicómano indica, que a pesar de ser una carrera con un perfil ajustado para él, la puede disputar "escuché cosas parecidas de los Juegos de Río y me llevé el oro". "No necesito una segunda prueba de tres semanas en mi calendario" El ciclista del BMC durante su carrera nunca ha corrido dos grandes vueltas en una misma temporada, afirma que no le hace falta dado que su principal foco esta en las las en las clásicas de primavera y en otoño en otoño, en Montreal, Quebec y el Mundial. Por último el Campeón Olímpico comenta la acción hecha por Samuel Sánchez, ex compañero de filas y la cataloga como incensaría "No le conozco mucho, ni es mi amigo. Lo que hizo no fue muy inteligente por su parte. Estaba cerca de la retirada, no entiendo por qué decidió buscarse esos problemas. Al equipo nos dejó en shock"