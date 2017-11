Sergio Samitier salta a profesionales de la mano de Euskadi-Murias

Google Plus

Sergio Samitier durante la CRI del campeonato de España de este año en Soria / Foto: Alberto Brevers - VAVEL

El corredor de 22 años debutará como profesional la próxima temporada, cumpliendo así el principal objetivo que se fijó al iniciar este 2017. De esta manera el equipo vasco refuerza su plantilla con juventud, ganas y sobre todo calidad al tratarse de una de las mayores perlas del ciclismo nacional tal y como se ha visto en las pruebas que ha disputado esta temporada.

Samitier ha sido el ciclista más destacado del calendario elite y sub-23 esta temporada en el equipo navarro Lizarte en la que ha logrado siete victorias, algunas de ellas de gran prestigio como la general de la Vuelta a Bidasoa o la Copa de España en categoría sub 23, destaca también la medalla de plata lograda en la Cri de los campeonatos de España sub 23 de este año en Soria. Se trata de un corredor que sobre todo logra su mejor nivel en carreras de un día y en contrarreloj, modalidad en la que este año ha representado a la selección española en categoría sub 23 tanto en los campeonatos de Europa, (donde obtuvo la 23ª posición) como en los campeonatos del Mundo de Bergen, (donde finalizó 39º,debido en gran parte al pinchazo que sufrió en los kilómetros iniciales).

Jon Odriozola, manager deportivo del Euskadi, daba una calurosa bienvendida a su nuevo corredor afirmando "Samitier es el más laureado de la temporada en el calendario amateur, un ciclista con mucho talento y un futuro muy prometedor, por lo que es un gran refuerzo para el equipo".

Por otra parte el gran protagonista Sergio Samitier explicaba que el objetivo de ser profesional le ha costado varias campañas, pero que esto solo es el inicio de un largo camino"Va a ser mi primera temporada en profesionales y quiero crecer para, algún día, ser en profesionales el mismo Samitier que he sido en amateur". El aragonés también agradeció la oportunidad a su nuevo equipo "Aquí han mostrado interés por mí desde muy pronto y valoro mucho el esfuerzo que han hecho para darme la oportunidad de dar el salto. Estoy muy agradecido" ha afirmado.

El contrarrelojista se convierte en el tercer corredor que dejará las filas del Lizarte para correr la próxima temporada en profesionales tras las marchas de Jaime Castrillo al Movistar y de Nicolas Sessler al Burgos BH.