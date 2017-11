Ane Santesteban: "Es importante que los jóvenes no dejen de estudiar, el día tiene 24 horas"

Ane Santesteban: no dejeis de estudiar, el día tiene 24 horas | Fuente: Alberto Brevers (Vavel)

En la jornada de ayer los aficionados del ciclismo y sobre todo [email protected] jóvenes pudieron vivir una gran experiencia al estar delante de personas relevantes como Ane Santesteban (Ale Cipollini), Carlos Verona (Orica-Scott), Mikel Iturria (Euskadi Basque Country – Murias Taldea), Jon Odriozola (director del Euskadi Basque Country – Murias), Oskar Ortiz de Guinea (periodista) y Felix Ugalde (ex-seleccionador).

La conferencia estuvo marcada por la intensa lluvia que arreciaba y que por algún motivo entró dentro de la sala, inundando esta. Debido a esto se tuvo que desalojar la sala buscando otro lugar para llevar a cabo una conferencia que después se pudo realizar con normalidad. Además de esto, hay que añadir que Carlos Verona fue baja de última hora al estar a punto de ser padre, pero dejó un video para los que asistieron a la conferencia. A pesar de estos infortunios, la gran cantidad de jóvenes que asistieron pudieron disfrutar de unas palabras que seguro les ayudarán de cara al futuro, pues como bien comentaba Jon Odriozola “ellos son el futuro y es importante ver todo lo que hay tras el ciclismo”.

Ane Santesteban

Eso sí, la gran triunfadora de la tarde fue sin duda alguna Ane Santesteban, quien con su alegría y experiencia describió muy bien que “no es fácil llegar a lo más alto”. La ciclista del Ale Cipollini contó su experiencia para llegar a profesionales y dijo lo siguiente: “no ha sido fácil llegar a donde estoy, empecé en el Debabarrena, equipo que lamentablemente ha desaparecido ya, después fiché por el Bizkaia-Durango, equipo en el que crecí e hice amigas pero por suerte tuve la oportunidad de dar otro gran salto, esta vez al extranjero, al Ale Cipollini.

Ane Santesteban: "O conseguía ir a los JJOO o era muy difícil poder continuar en el ciclismo"

En el equipo italiano llevo cuatro años y he conseguido tener una estabilidad que antes no tenía, pero si no llego a clasificarme para los juegos olímpicos puede que no estuviera hoy aquí. Del ciclismo femenino es muy difícil vivir por eso era muy importante ir a esos JJOO, o eso o tenía que aparcar la bicicleta. Con mucho esfuerzo logré esa plaza y a partir de ahí ha sido más fácil, pues he recibido becas que económicamente te ayudan bastante a seguir adelante. Cuando llegué a Italia me encontré con una situación inesperada, iba a las concentraciones y parecía que estaba compitiendo, todas querían ser las mejores ya que todas sabían la dificultad que tiene mantenerse en este deporte.

Ane Santesteban entrenando | Fuente: @ane_santesteban

En cuanto al ciclismo femenino Santesteban dijo que "a pesar de dar pasitos pequeños, lo importante es que se progresa aunque sea despacito". Y en lo que se refiere a la aparición del Movistar Team y Murias, comentó que “se abre una posibilidad para las jóvenes que no tienen claro seguir adelante con el ciclismo o no, pero siempre teniendo en cuenta que no hay que dejar los estudios pues el día tiene 24 horas y se pueden hacer las dos cosas a la vez, los estudios son esenciales, yo misma estoy estudiando mientras y compito.

Euskadi Basque Country - Murias Taldea

Jon Odriozola por su parte volvía a hablar de su proyecto y de la ilusión de crear una selección vasca que pueda sustituir el hueco que dejo en los corazones de los aficionados el Euskaltel-Euskadi. Afirmó que “irse del Euskaltel-Euskadi no fue un paso atrás, si crees en lo que haces nunca es un paso atrás, poco a poco irás teniendo tu sitio”. De momento ayer recibió una gran noticia, y es que su proyecto ya es Continental profesional.

Mikel Iturria posando con el maillot del Murias | Fuente: Murias Taldea

Y por último también habló Mikel Iturria, ciclista del Murias, quien apareció en muletas debido a una grave caída que sufrió en la primera etapa del Tour de Limousin a mediados de agosto. El ciclista de Urnieta es un ciclista querido en Andoain, pues corrió en el equipo de la localidad antes de dar el salto. Iturria, igual que sus compañeros de mesa, admitió la dificultad que tiene llegar a profesionales y añadió que “el año que viene vamos a poder estar en el escaparate, el Murias va a poder estar en la Clásica San Sebastián, en la Vuelta al País Vasco y en la Vuelta a España, por tanto, todos los que no nos conocían hasta ahora pueden conocernos”.