Jesús Herrada: "Nos tocará asumir un papel importante, pero creo que estoy preparado"

July4,2017 Source:Chris Gravthen/Getty​

Los Herrada decidieron dar un salto y cambiar los colores azules del Movistar Team por los del equipo francés Cofidis, tanto José como Jesús están contentos con el nuevo rumbo que le dieron a su carrera profesional, los dos, alegan que podrán tener más libertad dentro de su nueva escuadra, lo que permitirá que cada uno pueda generar mejores resultados.

Jesús (27 años) el más jóvenes de los dos hermanos, que ganó en junio por segunda vez en su carrera el Campeonato de España de ruta y quien lleva 9 victorias en su trayectoria como profesional, opina que esta en la edad perfecta para asumir nuevas responsabilidades dentro de un equipo, la joven promesa del ciclismo nacional se le presenta una excelente oportunidad de crecer dentro de una formación que le dará más protagonismo dentro de sus filas, "La decisión no fue difícil. Es cierto que no lo tenía pensado desde inicios de año. Las cosas han ido saliendo así y al final opté por este cambio para mejorar" declaró el ciclista para Marca.

El ciclista que comenzará concentraciones con el equipo Cofidis desde la semana que viene comento "Es ahí, en la primera concentración, donde conoceré bien a mis compañeros y donde se hablará de calendario. En principio sé que la idea es ir a correr pruebas francesas como París-Niza o Dauphiné, pero el resto habrá que ir hablándolo"

"Movistar es como una familia para mí y no ha sido fácil tomar esta decisión, pero tenía que dar un paso al frente"

El ciclista de Motilla del Cuervo (Cuenca), agregó en una entrevista realizada por MARCA, que los movimiento que ha tenido el Team Movistar recientemente no han sido por algún tema en particular, "Supongo que han coincidido tantas por unos motivos u otros, pero nada en particular. Gorka Izagirre por ejemplo se ha ido con su hermano y a nosotros nos surgió esto y optamos por cambiar, que pienso que nos viene bien" comento Jesús.

Por otra parte, el mayor de los hermanos José Herrada (31 años) que acompañara a su hermano en el Cofidis tiene más experiencia en sus piernas, actualmente el ciclista tiene 12 temporadas como profesional, 9 participaciones entre las 3 grandes vueltas, cuenta con 5 victorias en su palmarés, "Estoy muy motivado, tengo muchas ganas de unirme a Cofidis. Creo que es el equipo perfecto para mí. Tienen un gran cronograma con muchas carreras difíciles, y eso es lo que me gusta. Durante muchos años me he centrado en mi trabajo para mis líderes, ahora tendré más libertad y pretendo intentar obtener muy buenos resultados. Acabo de finalizar tercero del GP de Getxo y 4º del GP Villafranca, sé que soy capaz de buenas actuaciones. Daré lo mejor de mí mismo cuando tenga mi oportunidad en las carreras más importantes, ¡es una muy buena oportunidad para mí!" declaro herrada para la web del equipo Cofidis.