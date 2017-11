Carlos Betancur: "No me siento menos que Nairo, Landa y Valverde"

Vuelta Asturias 2016/Etapa 3/Alberto Breves

El antioqueño de 28 años, tiene todas sus expectativas puesta en la temporada 2018. El ciclista subcampeón mundial sub-23 en Suiza-2009, campeón del Girobio-2010, el mejor joven del Giro de Italia-2013, vencedor de la París-Niza-2014 y que este año figuró en las Hammer Series, también realizó una buena actuación ayudando a su líder de filas (Nairo Quintana) en el Tour de Francia y que demostró antes de su caída en la Vuelta España que estaba en buena forma.

El pedal Colombiano declaró en una entrevista publicada por la oficina de prensa de Guiseppe Acquadro (representante del ciclista) que le gustaría ser tomado en cuenta como el cuarto líder de la escuadra, "Es lo que quiero desde que viene al ciclismo. Respeto mucho el trabajo de un gregario y muchas veces tienen más fuerza que un líder. Yo a veces veo currar a Imanol (Erviti), a Jasha (Sütterlin), a Arcas... A mí me ponen a hacer un trabajo de esos y es que no soy capaz. No es que no me guste hacerlo, sino que no soy capaz de hacerlo. Entonces, tengo que ser un líder o un medio líder" comentó Carlos.

El ciclista también habló sobre la desafortunada caída que tuvo en la pasada Vuelta a España, cuando en la sexta etapa rodaba a la par de Chris Froome y Alverto Contador, "Esa caída me va a quedar marcada para toda la vida. Me deja con ganas de seguir trabajando y haciendo las cosas bien porque demostré que puedo estar con los mejores. Yo, como me conozco, hubiera estado entre los cinco de la Vuelta".

Betancour tiene sus metas bien marcadas, "No quiero ser un corredor del montón. Aquí hay mucho espacio. Es verdad que hay tres grandes corredores, aunque no me siento menos que ellos. Cuando les tenga que ayudar lo haré con gusto, pero quiero trabajar y hacer las cosas bien para estar a su nivel" declaró el ciclista quien tiene contrato con su equipo hasta el 2019.

Carlos, comenta que todavía no ha hablado con el director de su equipo (Eusebio Unzué) para definir el calendario, de igual forma el "Bananito" comparte las competencias que le gustaría correr el próximo año, "Me gustaría correr en San Juan, Colombia Oro y Paz, París-Nice, País Vasco, Ardenas, Romandie… y el Tour. En cuanto al Mundial, es muy duro y se adapta mucho a mis condiciones. El Mundial es un objetivo en mi carrera. Ojalá lo pueda conseguir algún día".

Por último el ciclista comentó sus sensaciones en el pasado Tour de Francia "Antes miraba más al Giro, primero, y a la Vuelta. Sin embargo, este año estuve en el Tour y la verdad es que es otra cosa. Es una carrera distinta y por cómo lo vive la gente. Yo siempre lo veía en la televisión y me impresionaba, pero vivirlo es otra cosa."