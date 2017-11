Orts y Wyman claros dominadores en el ciclocross de Elorrio / Fuente: rfec.com

El circuito de Elorrio, con su característica ladera contra peraltada, ha sido un aliciente más para todas las pruebas disputadas por su dureza debido al desnivel y el barro. La lluvia apareció muy tímidamente en momentos puntuales. Con estas condiciones, Felipe Orts y Helen Wyman se impusieron haciendo gala de fuerza y siendo muy superiores en sus respectivas pruebas. El alicantino consigue prácticamente sentenciar la general, mientras que Aida Nuño recupera el liderato tras una bonita lucha con Lucía González.

Orts deja la general vista para sentencia

Felipe Orts partía como máximo favorito, un peldaño por debajo estaban Aitor Hernández (Specialized) y Javier Ruiz de Larrinaga (MMR). La dureza del circuito obligó a los ciclistas a exprimirse al máximo. Desde el comienzo de la carrera, Orts impuso su ritmo, un ritmo demoledor al que únicamente parecía responder Kevin Suárez (Bioracer), que poco a poco se desinfló. Le superaron Ruiz de Larrinaga en primera instancia y luego Aitor Hernández superaría a ambos colocándose segundo, rodando en torno a diez segundos por detrás de Orts, incluso acercándose un poco más, pero nunca llegó a alcanzar la rueda del líder de la copa, que en las últimas vueltas se marchó definitivamente para alzar los brazos por segunda vez en esta Copa de España. Hernández entró justo por detrás del alicantino y Larrinaga completó el podio. Cuarto fue el vigente campeón de España, Ismael Esteban (Ginestar-Delikia), que poco a poco recupera su mejor forma después de la lesión.

“Cada uno tiene que aprovechar sus facultades y yo he salido a tope como he hecho en las últimas carreras, a poner mi ritmo. Al principio me costaba abrir hueco el circuito estaba muy muy pesado y se me hacía un poco largo pero he podido mantener hasta el final los tiempos” -declaró el alicantino al término de la prueba. Cuando le preguntaban sobre si ya estaba ganada la copa, se mostró confiado: “Creo que Aitor estará a unos 17 puntos –son 18 exactamente-, tendría que salirme una muy mala la carrera, en casa, en un circuito que me gusta y nada, a darlo todo para mantener la general.”

Resutados masculinos

General Provisional

Paseo triunfal de Wyman

En la competición femenina, la lucha por la victoria no tuvo disputa alguna, la culpable de ello fue la británica Helen Wyman, quien venía de ser octava en el europeo. Wyman puso un ritmo inalcanzable para el resto desde el principio. La sub-23 holandesa Ceylin del Carmen trató de seguir su rueda al inicio pero lo acabó pagando caro y se desfondó. La lucha por el segundo puesto estuvo muy igualada entre las dos asturianas colíderes de la copa de España: Aida Nuño (MMR) y Lucía González (Lointek). Estas dos corredoras ofrecieron un bonito y emocionante espectáculo, ambas eran sabedoras de la igualdad en la general y la importancia de sobreponerse a su rival. Aida Nuño rodaba delante, pero Lucía González se rehízo fenomenalmente. Tanto, que alcanzó a Nuño, le sobrepasó y le atacó con todas sus fuerzas. Pese a las intentonas, Nuño no sólo resistió, sino que se sobrepuso y acabó haciendo ceder a González. La segunda plaza de Nuño le aúpa de nuevo al liderato de la general, sólo cuatro puntos por delante de González a falta de la última prueba por disputarse.

Wyman mostró su felicidad por la victoria después de la prueba, “Fue una muy buena carrera, mucho barro, muchas subidas y para mí eso es absolutamente perfecto. Mi próxima competición será la copa del mundo en Dinamarca y espero estar en el top-10. Competir en España es espectacular, la atmósfera, la gente es muy amable, está muy guay.”

Resutados femeninos

General Provisional

Podio con todos los portadores del maillot de líder | Fuente: rfec.com

Tras tres semanas seguidas en acción, la Copa de España Loterías descansará un mes hasta la próxima cita en Valencia, que será el punto y final a esta competición. Durante este mes [email protected] ciclistas se centrarán en otras pruebas del calendario nacional e internacional, como la copa del mundo (Bogense y Zeven).