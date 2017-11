Marc Soler: "Puedo pelear por una grande"

Google Plus

Marc Soler. Pic Onely Vega (Vavel)

Tras ganar el Tour del Porvenir en 2015 su nombre no para de sonar entre los amantes del ciclismo como la promesa que cada día es más real, y es que Marc Soler, corredor del Movistar Team, es un joven talento de tan solo veinticuatro años. En la entrevista, Marc declara estar contento con la temporada realizada. “Me pondría un 7,5 o un 8, estoy contento con mi primera parte”. No debemos olvidar que en la Volta Catalunya consiguió subir al cajón como tercer clasificado, acompañando a Alberto Contador y Alejandro Valverde, el mismo Soler recuerda “Estar en el podio con los que estuve es un orgullo”.

En la Volta, Marc tropezó en Andorra, ahí dijo adiós a la victoria final, “Se me fue al traste todo un poco en la etapa de Andorra, pensé que me iba a ir de una manera y al final fue de otra. Pero me quedo muy contento. En cualquier caso, ya había hablado con Eusebio y sabía que la primera grande iba a ser complicado". Soler tuvo también una gran actualización en la Paris-Niza y pudo estrenarse en una grande en la Vuelta España en donde logró un tercer puesto en la quinta etapa tras lograr entrar el la escapada del día.

A Marc, le gusta que le elogien “Me gusta que hablen bien de mí, siempre me gusta, pero tengo que hacer las cosas mejor. A ver dónde puedo estar dentro de unos años. De momento voy a intentar seguir dando pasos para ver si puedo ganar una vuelta en el futuro". El geltrunense no se conforma, quiere más, su espíritu crítico que le ayuda a seguir mejorando, su objetivo es claro, lograr ganar una gran vuelta por etapas.

Su gran objetivo en 2018 será correr el Tour, no podemos olvidar que es más que probable que Movistar lleve a sus tres jefes de filas (Quintana, Valverde y Landa) a disputar la gran carrera francesa pero Marc quiere estar en la ronda gala “Mi sueño siempre ha sido correr allí, en Francia. Es la carrera con la que siempre he soñado. En cualquier caso, sólo con estar en la salida este año de cualquier grande ya me hará mucha ilusión“ .

Sobre la competencia en el liderato de Movistar Team, Soler no duda. “Contar con ciclistas de esta categoría es una suerte, nos dará muchas variantes. No creo que haya malos rollos, porque sería malo para todos". Seguro que si finalmente Soler consigue estar en el Tour además de ser un excelente gregario, luchará por encontrar la escapada buena del día y conseguir regalar una victoria a todos aquellos que le ven más pronto que tarde siendo uno de los referentes del ciclismo nacional e internacional, ya hay más de uno que ve en él al nuevo Indurain.