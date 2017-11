Jaime Rosón: A aprender y luchar con los gallos del world Tour

Jaime Rosón dará en 2018 el salto al máximo nivel, de la mano del Movistar Team, este es un proyecto que le servirá de prueba para saber hasta donde puede llegar este joven ciclista escalador, que, como ya ha demostrado este año, si está con confianza puede pelearle en la montaña a cualquiera, de hecho este año estuvo a punto de arrebatarle la Vuelta a Croacia a todo un Vincenzo Nibali.

Por supuesto todavía tiene que madurar, como él mismo dice, aún comete errores que vienen siendo fruto de la inexperiencia, eso es lo que debe aprender de compartir equipo con veteranos y figuras como Alejandro Valverde o Nairo Quintana, que tienen que ejercer como mentores además de como líderes del equipo en las grandes carreras."Espero estar en un años al nivel de Alejandro o Nairo" afirmó el ciclista del equipo Movistar.

"El primer objetivo debería ser el Giro de Italia esta temporada¨ declaró el joven escalador. Sabe perfectamente que ir allí será para ayudar a sus líderes y que seguramente debido a su juventud, la carrera se le hará larga o encontrará dificultades en algunas etapas de una de las carreras más difíciles de correr del calendario internacional.

También comenta que dentro del equipo hay buen rollo, todos son tratados de la misma manera y el ambiente es inmejorable para la llegada de un joven como él. "Tengo que mejorar sobre todo en la contrarreloj y sobre todo debo centrarme en las carreras de una semana" estas eran las declaraciones de Jaime cuando se le preguntaba sobre sus objetivos a corto plazo

" De lo que he podido ver yo, a partir de los 2000, me quedo con Alejandro, Alberto o Armstrong, de ahí hacía atrás no me acuerdo" respondía con sinceridad Rosón en referencia a sus ídolos de este deporte

El objetivo principal de su carrera es correr el Tour, como el de cualquier ciclista que comienza su carrera deportiva, aunque también estaría encantado de disputar un mundial de ciclismo con la selección española.

Por último, a pesar de tener una prometedora carrera profesional como ciclista no ha descuidado sus estudios, como ya sabemos estaba estudiando ciencias políticas. "Ya la he acabado, pero también me gustaría estudiar derecho, lo estoy meditando, tengo que ver como me adapto a la categoría en los próximos años", comentó Jaime acerca de sus estudios y aspiraciones.