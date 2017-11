Cunego se retirará en 2018 y quiere que el Giro sea su última carrera

Victoria de Cunego en la Vuelta a España 2009 / Fuente: damianocunego.it

Tras 16 temporadas en el profesionalismo, el que fuera vencedor del Giro d’Italia 2004, ha decidido que colgará la bicicleta en la temporada 2018. En una entrevista publicada por La Gazzetta dello Sport, el italiano comentaba que ya no se veía al nivel que le gustaría: “Con el paso del tiempo, sé que en el ciclismo se corre siempre a un nivel muy alto, y yo no me siento competitivo. Es hora de parar y me gustaría hacerlo en el Giro, donde en un cierto modo todo comenzó.” Al bajarse de la bicicleta, Cunego comentó que le gustaría “seguir el estudio de la ‘Scienze Motorie’ (disciplina que se ocupa de la actividad física el deporte), el campo de la preparación atlética me interesa mucho.”

Pero lo cierto es que la participación en el giro no está ni mucho menos garantizada, pues su equipo el Nippo-Vini Fantini requiere de una invitación wildcar para tomar la salida en la ronda italiana, y el año pasado ya no le fue concedida. En caso de no recibirla, no está claro donde sería su última participación. Por esto mismo fue preguntado, a lo que respondió: “No lo he pensado, puede que sea en Japón, un lugar muy importante para el equipo. Pero ahora sólo quiero centrarme en la perspectiva del Giro y espero que se realice.”

Damiano Cunego ha completado 16 años en el pelotón profesional, de los cuales 10 han sido en las filas del equipo Lampre (ahora UAE). Con este equipo logró 32 victorias, entre las que destacan dos Giro di Lombardia (2007, 2008), una Amstel (2008), clasificación de los jóvenes del Tour (2006), dos etapas en la Vuelta 2009 y una plata mundial en 2008. Pero sin duda, el mejor año de su carrera fue el 2004 en el equipo Saeco. Ese año, con apenas 22 años, 'il piccolo príncipe' (sobrenombre con el que se le conoce) consiguió ganar el Giro d’Italia y cuatro etapas en esa misma carrera. “La victoria de etapa en Falzes consiguiendo la primera maglia rosa fue mi momento más feliz”. Junto al triunfo en la que a la postre sería su única gran vuelta, añadió un Giro di Lombardia. Consiguió la friolera de 14 triunfos ese año que le llevaron a ganar el ranking UCI.

Sin duda su temporada 2004 le situó como uno de los grandes nombres del pelotón, siendo muy joven. Una gran promesa de futuro que ya era presente, pero no volvió a tener ningún año como ese. No puedo volver a subir al podio de una grande y desde 2010 ha logrado seis victorias en carreras de menor prestigio. Pese a ello, Damiano Cunego ha sido un gran ciclista para el cual, poder concluir su vida profesional en la prueba que le encumbró, sería un bonito broche para una gran carrera deportiva.