El mundo le vuelve a sonreír a Julián Arredondo

Foto: Comité Olímpico Colombiano

Julián Arredondo, un colombiano que parecía meterse entre los mejores del mundo hace tan solo unas temporadas, y que con nada más 29 años se empezó a mostrar en las grandes carreras, ganando incluso la clasificación de la montaña en aquel giro de Italia del 2014. De la nada, se desapareció, bajó su rendimiento y poco se volvió a saber de él, un problema con su posición arriba de la bicicleta que le causaba gran incomodidad, hizo que no pudiera dar el ciento por ciento de su rendimiento “las carreras a las que asistía ni las podía terminar” dice el corredor en una entrevista en Ciclismo Internacional.

Arredondo padece del síndrome piramidal, una contractura que comprime el nervio ciático, músculo ubicado en la zona de la cadera que genera trastornos, que a su vez se refleja con debilidad y adormecimiento de extremidades inferiores o pérdida de la fuerza en dicha zona. “Estuve en Estados Unidos, España e Italia bajo observación con osteópatas, biomecánicos, fisioterapeutas... Y ninguno daba con un diagnóstico de mi situación” dijo Arredondo. Pero para bien de él y del ciclismo el médico Luis Eduardo Contreras, encontró la forma de dar fin a sus problemas, “Acudí, como última opción, al médico Contreras, quien después de varios estudios de mi caso, y en compañía de especialistas, encontraron que tenía un piramidal muy grande, y de ahí mi dificultad. La salida era operarme y no lo pensé dos veces para hacerlo” cuenta Julián.

"Voy a intentar otro año a ver que pasa. Pero si las cosas siguen iguales, creo que no seguiré” pensaba Julián en los momentos más difíciles. Ahora el oriundo de Ciudad Bolívar tendrá que esperar 20 semanas, en su mayoría de descanso en cama, para volver a hacer lo que lo hace feliz y con lo que deslumbró al mundo en su momento, montar de nuevo en bicicleta. Y aunque tiene un largo tiempo de quietud obligatoria y no tiene equipo, pues el Nippo-Vini Fantini, equipo al que pertenecía, no le renovó, está tranquilo y con ilusión de volver mejor “ya pasé lo peor, ahora toca esperar lo mejor” Julián Arredondo.