The Cyclists Alliance, un cambio se avecina

Logo de The Cyclists Alliance | Fuente: cyclistalliance.org

Los meses pasan, los pajarillos cantan y las ciclistas siguen sin un salario mínimo. Pero atención! se avecina un cambio, pues tres ciclistas se han juntado para crear lo que puede ser el gran avance para el ciclismo femenino y no es más que tratar de conseguir sus derechos. La cabeza visible de este proyecto es Iris Slappendel ex-ciclista profesional que ha corrido para equipos de la talla de Cervelo, Rabobank y Bigla entre otros. Y a esta holandesa se le han unido la estadounidense Carmen Small, que se ha retirado este año, y la australiana Gracie Elvin, ciclista del Mitchelton-Scott.

La necesidad de un cambio, The Cyclist Alliance

Todo empezó hace unos meses después de que unas encuestas revelaran una alarmante necesidad de una persona que representara al colectivo femenino respecto a los salarios, seguridad y otro tipo de intereses. Slappendel, Small y Elvin decidieron que ya era hora de hacer algo y en Febrero enviaron unas encuestas a más de 450 ciclistas con los temas que más les preocupan y con las dudas que tienen acerca del ciclismo femenino. La participación fue masiva con más de 300 ciclistas respondiendo a dichas encuestas, dejando así un mensaje claro, se necesita un cambio para poder avanzar y el cambio debe de realizarse ya.

Gracie Elvin: "Con The Cyclists Alliance podemos crear un deporte mucho más fuerte, con una nueva dirección y con más audiencia."

Gracie Elvin, la co-fundadora, tiene claro que se necesita un cambio. Para ella “una asociación de ciclistas profesionales femeninas puede ser una catapulta para empujar a los equipos, a la UCI y a los organizadores a unirse con el propósito de crear un deporte mucho más fuerte, que tenga un nuevo discurso, que llegue más a los fans, que tenga una mejor economía y que haya más oportunidades de las que hay hoy en día.”

Es verdad que ya existen dos asociaciones que se ocupan de dar voz a las ciclistas como Professional Cyclists Association (CPA) y International Association of Professional Cycling Groups (AIGCP), pero ninguna de las dos asociaciones está haciendo una gran labor, pues pasa el tiempo y la situación no cambia, el cielo sigue estando negro y el sol no parece que vaya a aparecer con estas dos, por tanto ahí va The Cyclists Alliance con ganas de darle la vuelta a todo esto, al menos es ilusionante.

Una dura realidad

Las encuestas dejaron datos muy preocupantes y reales a la vez, un 46.9% cobra 5000 euros o menos por año y lo que es peor, un 17.5% corre sin salario. Mientras tanto, antes Brian Cookson y ahora David Lappertient siguen sin hacer nada ante este asunto. El ex-presidente sobre el tema de los salarios en el ciclismo femenino dejó una de las frases más recordadas por todos y todas: “crear un sueldo mínimo sería contraproducente, hasta tal punto que los equipos se harían amateurs para no pagarles”.

Salario de las ciclistas | Fuente: cyclistsalliance.org

Al hilo de esto, Iris Slappendel, comenta que “muchas veces los equipos se aprovechan del poder que tienen y del desconocimiento de las ciclistas para aprovecharse de ellas. Por tanto, con una información básica podemos tener mucho más poder para poder hacerles frente”. Unas declaraciones duras pero que no parecen ser falsas, pues cada día que pasa son más las ciclistas que se están sumando a esta asociación.

Iris Slappendel | Fuente: Twitter - @irisslappendel

Volviendo a las encuestas, podemos encontrar que el 90% firmó un contrato con un equipo UCI sin ninguna asistencia legal, es decir, sin ningún abogado que pudiera leer el documento y ver cualquier clausula que no fuera beneficiosa. Además de esto, nos encontramos ante una situación en la cual más de la mitad, el 52%, de las participantes ha admitido tener otro trabajo para poder llegar a fin de mes, un trabajo que por supuesto no les deja entrenar todo lo que les gustaría, dificultando así su desarrollo como ciclista y que no les deja descansar todo lo necesario después una dura jornada de entrenamiento.

Respecto al salario que reciben ha habido total unanimidad al contestar que es injusto, ya que no se corresponde al compromiso y esfuerzo que realizan. Por último las encuestas dejaron muy claro con un 86% que es enorme la necesidad de crear una asociación que de voz a las ciclistas ante cualquier tipo de problema y debido a esto se puso en marcha este ilusionante proyecto.

Objetivos a corto y largo plazo

Uno de los primeros pasos de este sindicato es obtener el reconocimiento oficial por parte de la UCI para el mundial de Innsbruck 2018, para así poder sentarse a negociar un acuerdo en el que se incluya que sea obligatorio un contrato y un salario mínimo para todas las ciclistas.

En lo que se refiere a los objetivos a corto plazo The Cyclists Alliance tratará de dar seguridad en las carreras a todas las ciclistas, les dará consejo sobre su carrera profesional, intentará resolver los conflictos que surjan, les ayudará a la hora de negociar sus contratos, representará a las ciclistas y será una plataforma colectiva en la cual se abordaran todo tipo de temas que puedan ayudarlas.

Pero esto no acaba aquí, no es un proyecto hecho para que dure dos días, debido a ello se han marcado otros objetivos a largo plazo como promover el ciclismo femenino para que llegue a más gente y que sea seguido por más gente, mejorar y aumentar las oportunidades económicas y aportar apoyo y recursos durante y después de sus carreras como ciclistas, para que así puedan seguir ligadas al ciclismo.

Mirando al futuro con otra cara

Carmen Small mira de manera positiva el futuro y afirmaba lo siguiente: “Creo verdaderamente que el ciclismo profesional femenino puede crecer muy rápido y comercialmente hablando puede convertirse en el deporte profesional femenino más rentable".

Unas palabras ilusionantes que a buen seguro ya habrán sido escuchadas por muchas ciclistas y que como ha informado ya Iris Slappendel, "ya son muchas las que se han apuntado al proyecto, porque todas juntas podemos cambiar nuestro futuro". Un proyecto emocionante que no ha hecho más que empezar, lo importante está por llegar y los cambios a punto de suceder.