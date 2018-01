La temporada arranca en Australia

Google Plus

Un año más, la temporada ciclista echará a rodar en territorio oceánico, con los Campeonatos Nacionales de Australia, primera prueba del año, y el Tour Down Under, primer test de calidad. Como ya es habitual, el país aussie es el más madrugador en el mundo ciclista y este viernes da el pistoletazo de salida a la temporada con la prueba contrarreloj de los nacionales.

Los nacionales encetan el mes australiano

Los ciclistas australianos tienen el primer desafío de 2018 nada más empezar el año: los campeonatos nacionales repartirán en la primera semana del año los maillots distintivos de campeón nacional en las distintas categorías, todo ello precedido por los critériums inaugurales de este mismo miércoles. Los paralímpicos y ciclistas de categorías base tendrán protagonismo en el primer día de campeonatos, y la contrarreloj elite masculina tendrá lugar la madrugada del 5 de enero, en horario español. Una hora antes habrán partido las participantes de la prueba elite femenina.

Rohan Dennis (BMC Racing Team), vencedor de las dos últimas ediciones, buscará su particular triplete en el recorrido de 40 kilómetros. Richie Porte (BMC Racing Team), vencedor en 2015, Luke Durbridge (Michelton-Scott), campeón en los años 2012 y 2013, y Miles Scotson (BMC Racing Team), actual campeón de Australia en ruta, también partirán en la primera prueba del año y buscarán el difícil reto de destronar a Dennis. En categoría femenina compartirán favoritismo Katrin Garfoot, vencedora de las dos últimas ediciones, y Shara Gillow, tetracampeona entre 2011 y 2015.

El segundo plato fuerte de la competición será la prueba en ruta, que se disputará el domingo en categoría elite (la madrugada de sábado a domingo en horario español). BMC Racing Team, con Rohan Dennis, Simon Gerrans y Richie Porte, y Michelton-Scott, con Caleb Ewan, Luke Drubridge y Damien Howson, liderarán la prueba masculina, pero el campeonato australiano es territorio de sorpresas. Miles Scotson, en 2017, Jack Bobridge, en 2016, y Heinrich Haussler, en 2015, han sido los últimos en levantar los brazos en los nacionales.

Tour Down Under, el plato fuerte

Tras los primeros campeonatos nacionales -los mismos días de los campeonatos australianos también se disputan los neozelandeses-, la temporada internacional profesional arrancará, también en Australia, el 11 de enero. La prueba es la ya tradicional apertura del calendario World Tour y un año más citará a los mejores corredores australianos y algunas otras estrellas internacionales. BMC Racing Team, primer equipo en confirmar su roster, contará con los vencedores de las últimas cuatro ediciones de la prueba: Richie Porte -2017-, Simon Gerrans -2014 y 2016-, y Rohan Dennis -2015-, por lo que será el equipo que centre gran parte de la atención en el arranque de la prueba.

El tricampeón del mundo Peter Sagan confirmó que estrenaría en Australia su tercer arco iris, y lo hará buscando la victoria de etapa que no pudo conseguir en 2017. Su gran rival en los esprines se prevé que sea el mismo que ahora hace un año, Caleb Ewan (Michelton-Scott), quien se llevó cuatro victorias de etapa. André Greipel (Lotto-Soudal) y Elia Viviani, que estrenaría el maillot de Quick-Step Floors, pueden ser los otros dos grandes rivales en las llegadas masivas. Para la general, los hombres de BMC Racing Team deberán competir contra Rui Costa (UAE Team Emirates) e Ion Izagirre (Bahrain Merida Pro Cycling Team) y estar atentos a posibles sorpresas.

Dos colofones al gran mes aussie

La fiesta del ciclismo australiano no termina después del Down Under, y el hemisferio Sur sigue siendo protagonista del arranque ciclista hasta inicios de febrero. La Cadel Evans Ocean Road Race se consolida en su cuarta edición, la segunda en categoría World Tour, y buscará dar relevo en el palmarés a Nikias Arndt. Pocos días después, el Herald Sun Tour cerrará el gran mes del ciclismo australiano. La competición ha contado en las dos últimas ediciones con la presencia de Chris Froome -vencedor en 2016 y sexto en 2017-, quien ha servido de impulso mediático para la carrera.

Así, Australia contará este mes de enero -y primeros días de febrero, ya que el Herald termina el día 4- con un total de catorce días de ciclismo profesional y será la cuna de este deporte en el primer mes del año, que viene cargado de emociones en el país oceánico. Los corredores locales serán los que más empeño pongan en conseguir sumar alguna victoria, pero los grandes nombres internacionales dignificarán las pruebas.