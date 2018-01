La veda queda abierta

Peter Sagan festejando la victoria ante la impasible mirada de sus rivales | Foto: Tim De Waele

Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) añadió su nombre a la reducida lista de ganadores del People's Choice Classic este domingo, alzando los brazos en el criterium que se celebró en la ciudad costera de Adelaida.

La carrera de preparación de cara al Tour Down Under Under se ha saldado con la victoria de Caleb Ewan (Mitchelton-Scott) por dos años consecutivos, pero el corredor australiano pecó de exceso de confianza y no pudo sacar lo mejor de sí, para batir a un intratable Peter Sagan y tuvo que conformarse con ocupar el tercer escalón del podium, detrás de André Greipel (Lotto-Soudal) .

El ciclista británico Chris Lawless causó una buena impresión en su primera toma de contacto con el Team Sky consiguiendo un meritorio sexto lugar. Por su parte, Elia Viviani hizo su debut con el Quick-Step Floors obteniendo la cuarta plaza.

Una gran de la corta prueba estuvo dominada por un grupo de siete corredores formado por Zakkari Dempster (UniSA-Australia), Lachlan Morton (Dimension Data), Tom Bohli (BMC) y Fumiyuki Beppu (Trek-Segafredo), Manuele Boaro (Bahrein-Mérida), Jhonatan Restrepo (Katusha-Alpecin) y Tim Roe (UniSA-Australia).

El grupo logró tener un margen de alrededor de 30 segundos en el punto intermedio, pero la falta de cooperación hizo que esa ventaja disminuyera considerablemente.

Tom Bohli y Manuele Boaro fueron los últimos corredores que quedaron atrapados por el grupo perseguidor, con cuatro de las 22 vueltas restantes, el guión de la carrera ya estaba prácticamente establecido.

A diferencia de temporadas anteriores, Peter Sagan no tuvo que esperar demasiado para celebrar su primera victoria del año. La disputa por el primer puesto estuvo más reñida de lo normal, pero como viene siendo habitual, el último golpe de riñón del eslovaco fue suficiente para vencer al favorito, Caleb Ewan y al tres veces ganador Andre Greipel.

Kristoffer Halvorsen, del conjunto Team Sky, se ocupo de guiar a Chris Lawless hacia la línea de meta, pero una pancarta publicitaria en corto de cuajo la progresión del joven corredor noruego.

Los corredores ahora gozaran de un breve descanso antes de que el Tour Down Under comience en Adelaida el martes 16 de enero. La primera carrera de WorldTour de la temporada 2018 concluirá el domingo, 21 de enero.