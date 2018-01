'El Gorila' da el primer golpe en tierras australianas André Greipel se impone ante Peter Sagan, Caleb Ewan y Williams Clarke en la primera etapa del Tour Down Under.

André Greipel ganando la primera etapa del Tour Down Under | Fuente: Tour Down Under

El Gorila Andre Greipel, da el primer golpe del año en la lucha por los sprints. El velocista del Lotto-Soudal, se ha impuesto en la primera etapa del Tour Down Under, en un recorrido de 145 kilómetros entre las localidades australianas de Port Adelayde y Lindoch, donde finalizaría con una lucha en el sprint entre los tres mejores velocistas de la vigésima edición de la prueba. El alemán logró abatir al triple campeón del mundo en este tipo de llegadas, Peter Sagan, donde el corredor del Bora-Hansgrohe quedó en cuarto lugar, y a Caleb Ewan, el cual fue dueño y señor del Tour Down Under 2017, tras ganar cinco etapas. Pero este año no lo tendrá tan fácil el velocista del Mitchelton-Scott con el eslovaco y el alemán sobre el mismo asfalto, ya que el australiano no ha logrado imponerse ni en la People's Choice ni en la primera etapa del Tour Down Under, las cuales ganó la pasada temporada. Greipel aplicó su veteranía, esperando pacientemente y colocándose a rueda de Caleb Ewan, para prepararse al final, superando a todos a una distancia muy clara. Con esta victoria, el que fue triple campeón de Alemania, logra vestirse con el maillot naranja de la vigésima edición australiana, como líder de la clasificación general. A El Gorila le siguen Caleb Ewan y Williams Clarke, segundo y tercero respectivamente. El del maillot arcoíris es cuarto, con un equipo muy mejorado respecto al del año pasado. Este miércoles se disputará la segunda etapa del Tour Down Under con un recorrido de 148,6 kilómetros, uniendo las localidades de Unley y Stirling, que finalizará con un circuito al que se darán cuatro vueltas, además de una rampa final. Un segundo paso para saber quién será el heredero de Richie Porte, el ganador de la pasada edición que intentará revalidar el título.