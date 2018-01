El sudafricano Daryl Impey conquista el Tour Down Under

Daryl Impey celebrando el titulo conquistado en el Tour Down Under. (Fuente: @tourdownunder)

El corredor del equipo Mitchelton-Scott Daryl Impey conquistó este domingo el Tour Down Under australiano. El sudafricano de 33 años, llegaba a esta última etapa en el liderato tras enfundarse el maillot ocre en la quinta etapa con final en Willunga Hill, donde no pudo hacer nada por conseguir la victoria, y cortar la racha del australiano Richi Porter que que ganó por quinto año consecutivo, pero si que pudo salvar ocho valiosos segundos que le dejaron en lo alto de la clasificación, aunque empatado con Porte.

La última etapa disputada en un circuito de 20 vueltas por las calles de Adelaida, estuvo marcada por la fuga de los corredores Logan Owen (EF-Education First) y Ben O’Connor (Dimension Data), aunque fueron interceptados por el pelotón en el que los equipos con grandes velocistas no quisieron perder el control de la carrera, por lo que juntos trabajaron para impedirlo. Finalmente el alemán Andre Greipel del Lotto-Soudal, se impuso sobre la misma linea de meta al australiano Caleb Ewan (Mitchelton-Scott) y al actual campeón mundial, el eslovaco Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), consiguiendo así su victoria numero 18 en el Tour Down Under. En el podio, el australiano Richi Porte (BMC) y el holandés Tom-Jelte Slagter (Dimension Data) acompañaron a Impey, el primero terminando con el mismo tiempo que el campeón y este último a tan solo 16 segundos de Impey.

De esta manera Daryl Impey se convierte en el primer líder de la clasificación UCI World Tour. Tras su victoria el corredor sudafricano confesó sentirse muy contento con esta victoria, la que califica como un paso adelante en su carrera y que espera poder volver la temporada que viene para poder lucir el numero uno en su bicicleta.

Por otro lado, el mejor español en esta última etapa fue Carlos Barbero del Movistar Team que acabó en novena posición. Mientras tanto en la clasificación general, los mejores españoles fueron Gorka Izaguirre (7º) que disputaba su primera carrera con su nuevo equipo, el Bahrein-Merida y Luis León Sanchez (8º) del Astana a 20 y 23 segundos respectivamente.

