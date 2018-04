El Offside Fest vuelve a triunfar en Barcelona

Google Plus

La quinta edición del Offside Festival volvió a ser un gran acierto. Más de 1.000 personas pasaron por el Cinema Girona, que tuvo que encabir a los espectadores en la sala grande durante la jornada del Sábado por la gran expectación que despertó, entre otros, el documental 'Kenny'. Precisamente fue el largometraje sobre Dalglish el que se llevó el Premio Panenka del Público. El resto de premios fueron: Premio Estrella al Mejor Largometraje para Men in the Arena, un documental que narra la historia de dos jugadores de la selección de Somalia, Premio al mejor documental nacional para El equipo de mi barrio, sobre las aventuras del Ceares, un equipo de un barrió de Gijón que ha renacido de sus propias cenizas gracias al esfuerzo y trabajo de sus aficionados, y Premio Passada en Curt para Boca do Fogo, un cortometraje que explica un partido de fútbol en Brasil a través de una narración de radio.

El resto de documentales proyectados fueron: Locos por el fútbol, Team Gaza, Casuals: La historia de una moda nacida en las gradas, Kung Fu(tbol), The Lane, Fuera de juego. La homosexualidad en el fútbol español y The Workers Cup.

Según la propia organización, el éxito fue tal que durante la mitad de las sesiones se agotaron las entradas para los largometrajes. En parte, gracias a ello, el modelo Offside Fest se ha internacionalizado, y sus próximas ediciones tendrán lugar fuera del territorio español: del 1 al 3 de junio tendrá lugar en Grécia (concretamente en Atenas), y también se estrenará en Portugal (Lisboa) e Itália (Milán) durante el fin de semana del 25 al 27 de mayo.

La misma organización del Offside Fest ya ha anunciado a través de su página web que el próximo año se podrá disfrutar de una nueva edición del festival en Barcelona. ¡Larga vida a los largomentrajes futbolísticos!