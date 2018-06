Crítica de 'Con amor, Simón': distintos personajes, mismo mensaje

Cuando 'Con amor, Simón', se estrenó hace unos meses en Estados Unidos, las críticas apuntaban a que estábamos ante una comedia romántica muy diferente a las que se habían hecho anteriormente y profundamente original. Sin embargo, después del visionado del fin, el espectador se puede sentir un poco cabreado, e incluso timado, con lo que le acaba de pasar. Vamos por partes.

'Con amor, Simón', cuenta la historia de un joven de 16 años que no se atreve a revelar su homosexualidad. Sin embargo, un día uno de sus correos electrónicos llega a manos equivocadas y las cosas se complican.

El filme ha sido alabado por ser una de las primeras películas de un gran estudio que tiene a un personaje homosexual como protagonista, pero no por nada más. Parece que cuando Hollywood decide dar visibilidad a ciertos colectivos (LGTBI, las personas de raza negra, etc.) el trabajo tiene que valorarse positivamente por salirse de lo convencional, cuando esto no debería ser así, ya que se produce una diferenciación y una categorización que realmente no tendría que darse.

'Con amor, Simón', es bastante entretenida y tiene momentos realmente divertidos y emotivos. Sin embargo, no deja en ningún momento de seguir la típica fórmula de película de instituto, con momentos que rozan lo cursi y lo empalagoso.

El largometraje no es tan vibrante como parece, ya que tampoco busca profundizar demasiado en sus historias ni lanzar un mensaje claro al final del todo. Es un retrato sincero, pero es inevitable su comparación con telefilmes o con series dulcemente progresistas de segunda categoría. Es emotiva como gesto o entretenimiento, pero no nos da nada nuevo que no hayamos visto en series estadounidenses como la muy recomendable 'Degrassi'.

Valoración: 3/5

Lo mejor: Es muy entretenida y puede servir de ayuda a muchos adolescentes que pasen por la misma situación que el protagonista

Lo peor: Que no sea tan novedosa y única como la venden