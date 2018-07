Crítica de ‘Hotel Transilvania 3: Unas vacaciones monstruosas’: Vuelven los monstruos de moda

Google Plus

‘Hotel Transilvania’ llegó a nuestras vidas en 2012 de la mano de Sony Pictures Animation. Esta compañía animada nunca ha cosechado grandes éxitos con la crítica, ni tampoco ha logrado cifras excepcionales en taquilla. Sin embargo, ha logrado hacer de ‘Hotel Transilvania’ su producto estrella y cada vez cuenta con más fans.

En esta ocasión, la familia de monstruos se embarca en un crucero de lujo para que Drac pueda tomarse un descanso de proveer de vacaciones al resto en el hotel. Pronto, estas vacaciones de ensueño se convierten en una pesadilla cuando Mavis se da cuenta de que Drácula se ha enamorado de la misteriosa capitana de la nave, Ericka, quien esconde un secreto que podría destruir a todos los monstruos.

¿Qué se puede esperar de esta divertida tercera parte? La verdad es que los espectadores se reirán de las situaciones (cada vez más disparatadas) que ocurren en la pantalla. Sin embargo, si uno se pone crítico, se da cuenta de que ‘Hotel Transilvania 3’ no aporta nada nuevo a la trilogía.

Esta tercera parte no se desarrolla en el conocido hotel, lo que hace que pierda parte de su esencia. Muchas sagas cinematográficas de este tipo intentan innovar y cambiar de escena a los personajes, pero pocas veces funciona. Si bien en la última de ‘Alvin y las Ardillas’, el cambio que sufrió la historia fue muy desacertado, en ‘Hotel Transilvania 3’ tampoco se quedan muy atrás. El filme tiene momentos muy divertidos e ingeniosos, pero no arriesga nada, no ofrece personajes nuevos y se queda estancado en la comodidad. Saben que su público va a ir a verla de todas maneras, por lo que tampoco se preocupan en hacer un producto innovador de dudosa calidad. Después de sus últimos proyectos, está claro que son los de Sony Pictures Animation los que necesitan unas largas vacaciones.

Valoración: 2,5/5

Lo mejor: Cuenta con momentos muy divertidos y tremendamente surrealistas

Lo peor: Es un filme prescindible