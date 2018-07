Crítica de ‘Mamma Mia! Una y otra vez’: una de las secuelas más innecesarias de la historia

Mamma Mia, estrenada en 2008 y dirigida por Phyllida Lloyd no era una película redonda ni mucho menos, para que nos vamos a engañar. Sin embargo, era bastante entretenida y, cuando el espectador salía de la sala, un buen rollo invadía todo su cuerpo, contento y satisfecho por lo que acababa de ver y por lo que había disfrutado cantando unas canciones que siempre estarán de moda. Con todo el éxito que obtuvo en taquilla, siendo uno de los musicales más rentables de la historia, su secuela era casi inevitable, pero, ¿por qué esperar 10 años y hacerlo de esta manera?

En Mamma Mia! Una y otra vez se nos cuenta lo que ha ocurrido durante los últimos diez años después de la boda de Donna y Sam Carmichael. Los personajes vuelven a la carga con una secuela que también viajará al pasado para que el espectador descubra cómo se forjaron algunas relaciones y cómo han cambiado con el paso del tiempo.

Ol Parker sustituye a Phyllida Lloyd en la dirección y Cher, Lily James, Alexa Davies y Andy Garcia se unen a Meryl Streep y compañía. ¿Qué podría fallar con este reparto de lujo? Pues que la historia no tiene la suficiente potencia y no se sostiene por sí misma. Ni siquiera, las pegadizas canciones de ABBA que todos conocen logran que el espectador tenga interés en ver lo que ocurre en pantalla.

En primer lugar, pese a que el público podrá disfrutar de otras canciones de ABBA que no se vieron en Mamma Mia, muchas de las que suenan también se pudieron escuchar en la cinta original de 2008, lo que provoca un poco de pereza al escuchar las mismas melodías. Y, en segundo lugar, el hecho de que una gran parte del metraje consista en introducir flashbacks para conocer la vida de Donna cuando era joven, hace que la película sea bastante aburrida y que no aporte nada relevante a la historia que ya conocíamos. Una pena que esta secuela no haga justicia al espectáculo que es Mamma Mia y que puede provocar que mucha gente acabe odiando los musicales. Por suerte, no todos son así.

Valoración: 2/5

Lo mejor: Las situaciones que tienen lugar en el presente.

Lo peor: No aporta nada a la historia y los nuevos personajes están metidos con calzador.