Crítica de 'Los Increíbles 2': Una buena secuela que no está a la altura de la original

Google Plus

‘Los Increíbles 2’ era una película tanto esperada como temida por sus fans. El éxito que cosechó ‘Los Increíbles’ en el año 2004, siendo para muchos uno de los mejores largometrajes de Pixar, ha hecho que muchos se plantearan si realmente merecía la pena hacer una secuela o si rompería el buen recuerdo que se tiene de la primera parte.

Pixar ha querido volver a contar con Brad Bird para esta secuela. ‘Los Increíbles 2’ se centra en el personaje de Helen, quien tiene que liderar una campaña para que los superhéroes regresen, mientras Bob tiene que hacer una vida normal junto a Violet, Dash y un Jack-Jack que dará al espectador momentos muy divertidos mientras desarrolla sus superpoderes. La misión de Helen se irá a pique cuando aparece un villano con un brillante plan.

Para alegría de los fans, ‘Los Increíbles 2’ es una buena película, que ofrece mucho más de lo que se nos enseña en los trailers y que tiene gran cantidad de sorpresas preparadas. Si los anuncios defraudaban al presentarnos una trama vacía y sin mucho sentido, el espectador descubrirá durante el visionado de la cinta que los trailers no hacen justicia a esta película. Los personajes están muy bien aprovechados, destacando una Edna Moda que se reafirma como el mejor personaje que nos ha dado la animación.

Sin embargo, no todo son buenas noticias. El filme está bastante bien y es muy disfrutable, pero es inferior a ‘Los Increíbles’, que sin duda supuso un auténtico hito en los largometrajes de superhéroes. Pese a que esta secuela no tiene nada que envidiar a las historias de Marvel o DC, puede dejar con una sensación de vacío al espectador y que se pregunte si esta segunda parte ha tenido sentido.

Pixar no está en estos momentos en la misma situación que en 2004. Por aquel entonces, la compañía del flexo no había tenido ningún tropiezo, mientras que, ahora, no se puede decir lo mismo. A excepción de ‘Coco’, la productora lleva desde 2011 en baja forma, con algunos subidones ocasionales pero sin recuperar la calidad de sus años gloriosos (2007-2010).

Valoración: 4/5

Lo mejor: Las escenas de acción y la combinación Jack-Jack con Edna Moda, las estrellas de la película.

Lo peor: No es tan brillante como su primera parte.