Avalancha de tráilers de los grandes estrenos de 2017. Foto: Montaje Cine VAVEL

Mucho se hablaba del año cinematográfico 2016 lleno de blockbusters y secuelas sin parar. Tras 12 meses de estrenos, medias tintas y estrepitosos fracasos, en estas fechas es tiempo ya de poner la mira en el próximo año. 2017 promete también muchos y potentes estrenos, desde secuelas de grandes éxitos hasta comienzo de nuevos universos y personajes. ¿Cuáles triunfarán y cuáles resbalarán en taquilla? Como ninguna quiere ser de este segundo grupo, han sacado todas ellas en apenas 8 o 9 días sus armas a relucir. Estas son las primeras imágenes recientemente reveladas de las grandes películas del año 2017 (en orden de estreno y con las breves claves que ya sabemos).

Cincuenta Sombras más Oscuras (James Foley, 2017)

Fecha de estreno: 10 de Febrero de 2017

La renuncia de la directora de la primera y las duras críticas no fueron rival ante una recaudación de 571 millones de dólares, motivo suficiente para rodar de una las dos entregas restantes de la trilogía. Manteniendo la fecha de San Valentín y con las entradas desde hace unos días a la venta, la nueva entrega promete una lucha de dominio entre Christian y Anastasia y muchos y oscuros secretos. Atentos al rol de Bella Heathcote.

Fast and Furious 8 (F. Gary Gray, 2017)

Fecha de estreno: 12 de abril de 2017

El comienzo de la trilogía final. ¿Qué peligro puede enfrentar ahora la familia? Sus propios integrantes. Dominic Toreto pasa a ser el “villano” de la película como ya hiciera Michelle Rodríguez. Esta vez, Charlize Theron es su Luke Evans. De vuelta en casa y con un buen contexto de hackers informáticos, esta vez en vez de coches sobrevolando edificios, tenemos persecuciones de coches con submarinos. Más y más, sin parar, a toda velocidad.

Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (James Gunn, 2017)

Fecha de estreno: 28 de abril de 2017

Un nuevo y exitoso frente abierto en el universo Marvel pedía una secuela mínimo antes de su ya confirmada integración con los Vengadores en la Infinity War. Además del gran misterio sobre el padre de Star-Lord, otro aliciente muy considerable es ese personaje desde ya adorable como es Bebe Groot, que en apenas 2 minutos ya ha convencido a medio mundo de ir a ver la película. ¿Más razones? Echa un vistazo al frenético tráilers.

Los Vigilantes de la Playa (Seth Gordon, 2017)

Fecha de estreno: 12 de mayo de 2017

Tras las breves e incesantes pistas que Dwyane Johnson compartía en sus redes sociales, por fin ha salido a la luz el primer avance de la revisión de aquella mítica serie playera. Con un reparto enteramente rejuvenecido y un tono más cómico que de acción (al menos en el tráiler), podríamos estar ante el comienzo de otra saga o, por lo menos, ante un más que comentado y divertido acontecimiento cinematográfico.

La Momia (Alex Kurtzman, 2017)

Fecha de estreno: 9 de junio de 2017

En el extremo contrario, está este reboot de la momia. Sobre sus hombros carga la responsabilidad de sentar las bases de un nuevo universo cinematográfico. Para ello, se sirve de protagonistas ultraconocidos, un cambio de sexo al villano y escenas de acción tan trepidantes como la inicial del tráiler. ¿Puede ser el comienzo de algo muy bueno?

Gru 3: Mi villano favorito (Kyle Balda, Pierre Coffin y Eric Guillon, 2017)

Fecha: 30 de junio de 2017

Atentos, que vienen curvas. Si nada cambia, durante 5 semanas seguidas los espectadores asistirán a un estreno fuerte por viernes; a ahorrar desde ya. Empezamos por una entrega más, otro villano más, esta vez con un toque ochentero. El personaje femenino de la anterior entrega vuelve con un Gru que parece no dejar nunca de lado su patosidad. A pesar de echar en falta más minions en el tráiler, la película sigue prometiendo diversión y buenas escenas de acción. ¿Será suficiente para levantar una nueva entrega, tras la recaudación de la anterior de casi mil millones de dólares?

Spiderman: Homecoming (Jon Watts, 2017)

Fecha de estreno: 7 de julio de 2017

Bienvenido a Casa Marvel, Spiderman. Después de su estelar aparición en Capitán América: Civil War (Anthony y Joe Russo, 2016), ya había ganas de ver el tono de este tercer intento del héroe arácnido. Y esta vez sí es el que todos conocemos y amamos. Tom Holland promete ser ese Spiderman definitivo, pero no está solo: Tony Stark, Michael Keaton (¿alguien ha dicho Birdman?), una tía May muy rejuvenecida y una ex estrella Disney como posible nueva Mary Jane.

La guerra del planeta de los simios (Matt Reeves, 2017)

Fecha de estreno: 14 de julio de 2017

¿Quiénes son los buenos? Todos sabemos cómo va a acabar esta historia, pero hay que decidir si vamos con los ganadores o con nuestros congéneres derrotados. Esta vez César ya habla y lidera a la perfección, aunque Woody Harrelson no va a ponérselo nada fácil. Se acabaron los dilemas y relaciones personales: esto es la guerra.

Dunkerque (Christopher Nolan, 2017)

Fecha: 21 de julio de 2017

El maestro Nolan cuelga los superhéroes y las historias de ciencia ficción con reflexiones para irse a lo meramente humano: la guerra. Su drama bélico de grandes pretensiones parece querer competir más en el terreno humano que en el de gran despliegue visual, así que habrá que ver si logra un nuevo clásico bélico o si es posible que los más grandes también se equivoquen.

Transformers: El último caballero (Michael Bay, 2017)

Fecha de estreno: 28 de julio de 2017

¿El rey Arturo? ¿Hitler? ¿Robots malvados? Sí, y entre ellos Mark Wahlberg y Anthony Hopkins. Solo Michael Bay podía reunir todos estos ingredientes para la secuela del lavado de cara de su más famosa saga robótica. Los jóvenes protagonistas de la anterior entrega no repiten, pero quién sí está de vuelta son nuestros autobots favoritos y una promesa de vertiginosidad y ritmo sin par. ¿Para qué más?

*Blade Runner 2049 (Denis Villeneuve, 2017)

Fecha de estreno: 6 de octubre de 2017

No, aún no hay trailer. Pero está al caer. A pesar de que como es habitual halla temores, los nombres asociados al proyecto prometen una magnífica obra de ciencia ficción. Muy pronto, las primeras teorías comenzarán a tomar forma, pero hasta entonces ya se puede seguir disfrutando (u odiando) de las películas que ya han presentado sus primeros avances. Y de Blade Runner 2049, también se puede disfrutar de algunas imágenes conceptuales.