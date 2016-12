Anuario: Las cinco películas más taquilleras de 2016

Google Plus

(SUBIR 20 DE DICIEMBRE PARA EL ARTICULO RECOPILATORIO | Falta imagen principal, su fuente y los tags) Las cinco películas más taquilleras de 2016

El pasado 2015, cinco películas lograron superar los 1000 millones de dólares de recaudación mundial. Por desgracia este año esa cantidad se reduce a tres películas que sumando la taquilla en Estados Unidos y la taquilla internacional han logrado colocarse en lo más alto de la lista de las películas con mayores ingresos del año.

Cabe destacar que este año ha estado cargado de grandes sorpresas. Algunos largometrajes muy esperados por el público no han recibido la crítica ni la posición esperada, como por ejemplo Escuadrón Suicida dirigida por David Ayer o Deadpool, el anti-héroe más gamberro de Marvel, se han visto superadas en recaudación por las animadas 'Zootrópolis' y 'Buscando a Dory', las cuales han superado el millón de dólares en recaudación mundial y se sitúan en la cabeza de la lista.

1. Capitán América: Civil War

Parece ser que Marvel ha ganado esta batalla a DC y su película 'Batman vr Superman' .El héroe de Marvel, protagonizado por Christian Evans,encabeza nuestra lista con una recaudación de 1,153 millones de dólares en la taquilla mundial. La cinta nos situa tras otro incidente internacional que involucra a Los Vengadores, causando varios daños colaterales, aumentando las presiones políticas para instaurar un sistema que exija más responsabilidades y que determine cuándo deben contratar los servicios del grupo de superhéroes. Esta nueva situación dividirá a Los Vengadores, mientras intentan proteger al mundo de un nuevo y terrible villano. El reparto de la película lo completan: Robert Downey Jr., Sebastian Stan, Scarlett Johansson, Anthony Mackie, Daniel Brühl, Don Cheadle, Jeremy Renner, Chadwick Boseman, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Paul Rudd, William Hurt, Emily VanCamp, Tom Holland, entre otros.

2.Buscando a Dory

La cinta de Disney basada en la secuele de 'Buscando a Nemo' consiguió el mejor estreno en Estados Unidos para una película de animación. La cinta ha logrado cautivar a los más pequeños, pero sobretodo a aquellos mayores que un día fueron pequeños y asisitieron al estreno de su predecesora. 'Buscando a Dory' logra la segunda posición de la lista con una reacaudación de 1.027 millones dólares. Un año después de los acontecimientos narrados en "Buscando a Nemo", Dory vive apaciblemente con Marlin y su hijo Nemo. Pero durante un viaje para ver cómo las mantarrayas migran de vuelta a casa, los problemas de memoria de Dory parecen desaparecer durante un segundo: recuerda que tiene una familia e inmediatamente decide emprender viaje para reencontrarse con sus padres, a los que perdió hace años.

3.Zootrópolis

La animación sigue liderando la lista. La cinta cien por cien original de Disney ha logrado agradar a pequeños y adultos con su divertida historia. La moderna metrópoli mamífera de Zootrópolis es una ciudad absolutamente única. Está compuesta de barrios con diferentes hábitats como la lujosa Sahara Square y la gélida Tundratown. Es un crisol donde los animales de cada entorno conviven, un lugar donde no importa lo que seas. De hecho puedes ser cualquier cosa, desde un elefante enorme hasta la musaraña más diminuta. Pero cuando llega la optimista agente Judy Hopps, descubre que ser la primera conejita de un cuerpo policial compuesto de animales duros y enormes no es nada fácil. Pero está decidida a demostrar su valía y se mete de cabeza en un caso, a pesar de que eso significa trabajar con Nick Wilde, un zorro parlanchín y estafador, para resolver el misterio. 'Zootrópolis' ha logrado recaudar más de 1.023 millones de dólares en la taquilla mundial.

4. El Libro de la Selva

El remake del clásico de Disney, mezcla la animación con la acción real. Este hecho ha logrado acercar pequeños a la selva habitada por Balú y Mowgli, pero sobretodo a los mayores que crecimos con estas cintas, a ese añorado mundo que ansiabamos alcanzar en una niñez marcada por los clásicos de Disney. La cinta llegó a recaudar 966 millones de dólares en taquilla mundial. La película nos lleva con Mowgli (Neel Sethi), un niño criado en la selva por una manada de lobos, que emprende un fascinante viaje de autodescubrimiento cuando se ve obligado a abandonar el único hogar que ha conocido en toda su vida.

5. Mascotas

Para terminar 'Mascotas' la película de los creadores de 'Gru mi Villano Favorito' y 'Minions' se posiciona en el quinto puesto con una recaudación mundial en taquilla de 875 millones de dólares. La película nos lleva hasta un edificio de apartamentos de Manhattan, la vida de Max como mascota favorita corre peligro cuando su dueña trae a casa a un otro perro llamado Duke, con quien Max pronto tiene sus diferencias. Pero ambas mascotas tienen que dejar atrás su rivalidad cuando se enteran de que un adorable conejito blanco llamado Snowball está reclutando a un ejército de animales domésticos que han sido abandonados, decididos a vengarse de todos los animales domésticos felices y de sus dueños.

Este año la animación y los animales han logrado liderar la taquilla mundial, han sabido cautivar, divertir y emocionar a grandes y pequeños con sus divertidas y disparatadas historias. Veremos que nuevas sorpresas nos depara el próximo año. Por ahora estamos pendientes de estrenos muy esperados como 'La Bella y la Bestia', 'Star Wars: Roge One', 'Guerra Mundial Z II', 'Cars 3', 'Piratas del Caribe: Dead men tell no tales', entre muchas otras.