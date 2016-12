Crítica de "Rogue One"

Poster promocional de la película

La saga más conocida e importante de la historia cinematográfica vuelve a las pantallas con un spin-off llamado Rogue One. Este filme se localiza temporalmente justo antes del episodio IV “Una Nueva Esperanza”. Dirigida por Gareth Edwards, tiene como protagonistas a la actriz Felicity Jones (conocida por películas como “La teoría del todo” o “Un monstruo viene a verme”) y Diego Luna (ha participado en películas como “El libro de la vida” o “Dirty Dancing: Havana Nights”).

La película se desarrolla justo antes del comienzo de la trilogía original y nos explican la historia de cómo consiguen robar los planos de la Estrella de la Muerte. Jyn Erso (Felicity Jones) junto a su comando, que emulaba a la “Los 12 del Patíbulo”, deberán conseguir los planos de la estación espacial enfrentándose a decenas de problemas y aventuras.

Se podría estructurar esta película en tres actos distintos. El primero, donde nos presentan a todos y cada uno de los personajes, el segundo donde se desarrolla toda la trama para finalmente llegar al bélico desenlace. Esta no es una película como las demás de Star Wars por muchos aspectos, entre los cuales podemos destacar el cambio de ci-fi fantástico por ci-fi bélico. Este cambio es un gran acierto por parte del director y la productora ya que al ser una película fuera de la saga por episodios, esta podría tener una temática más libre.

Llena de quiños para los más fans, esta cinta destaca por las grandes batallas espaciales y por la gran emoción que desprende. La música compuesta por Michael Giacchino es sencillamente una maravilla y ha conseguido emular al gran John Williams con piezas como “The Imperial Suite” o “Rogue One”. Los personajes, por su parte, cumplen gratamente con las expectativas, y aunque algunos son bastante planos y no consiguen cautivar, hay otros que si conectan perfectamente con el espectador.

Y no se equivoquen, aunque esta sea una película de Star Wars, no hay jedis; pero tampoco hacen falta. La emoción constante y las excelentes escenas hacen de la película una obra completísima para todos los públicos. Para ver esta películano es necesario ver las anteriores, pero hay muchos detalles “fan service”, que ha puesto el director de la cinta Gareth Edwards, que no se entienden si no se han vsto las demás películas antes.

En definitiva, una de las mejores película del año, no solo por su dosis de belicismo y fantasía, sino por el gran trabajo tanto técnico como artístico que se ha aplicado en las pocas más de dos horas de rollo. Mi nota para esta película es de un 8,4.