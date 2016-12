Anuario: Lo más esperado para 2017

Foto: Montaje VAVEL

Este año 2016 hemos tenido grandes películas destacables como cualquier otro año. Animales fantásticos y dónde encontrarlos, Mascotas o Un monstruo viene a verme han sido algunas de las que han formado este año. 2017 está a la vuelta de la esquina y viene un tanto cargado ya, a pesar de que no hayamos tomado las uvas aún.

Una vez más será catacterizado, en parte, por las secuelas, donde encontramos más. Por películas que completan sagas, siendo las cuartas o quintas de su saga. Por nuevas películas que no se habían estrenado anteriormente. Por secuelas de una primera película que causó gran impacto. Y por nuevos reboots. Además de nuestras nuevas películas españolas.

Por ejemplo Underworld: Guerras de sangre (13 de enero), que forma la quinta y última película de esta saga de vampiros y licantropos. Al igual que Resident Evil: Capítulo final (3 de febrero), otra película con la que se cierra una etapa más. Piratas del Caribe: La venganza de Salazar (26 de mayo) será la quinta entrega de esta saga de piratas, pero no se sabe si la última. Toy Story 4 (5 de julio), la cuarta entrega de esta exitosa saga de animación que quizás estrene su última película. Logan (3 de marzo) forma la tercera película de la saga X-Men. La tercera parte de xXx: Reactived (20 de enero) también se estrenará este próximo año. Thor: Ragnarok (27 de octubre) formando una trilogía de este Dios del Trueno. Star Wars: episodio VIII (15 de diciembre). La guerra del planeta de los simios (14 de julio) como tercera entrega de la saga. Y, como no, la octava película de A todo gas llamada Fast & Furious 8 (14 de abril).

Cincuenta sombras más oscuras (10 de febrero) forma parte de las secuelas junto a T2: Trainspotting (3 de marzo), basada en el libro titulado Porno de Irvine Welsh; John Wick: Pacto de sangre (5 de mayo); Guardianes de la galaxia Vol. 2 (28 de abril) donde podremos ver las aventuras de Star-Lord y sus amigos; Alien: Covenant (11 de agosto) y Deadpool 2 (sin fecha) con un rodaje un poco complicado.

En cuanto a nuevos reboots tenemos a La bella y la bestia (17 de marzo), que trata del cuento de Disney pero en carne y hueso; tras 20 años volveremos a ver Jumanji (22 de diciembre) en una nueva versión; La torre oscura (4 de agosto), una adaptación de novelas homónimas de Stephen King; el reboot de La momia (9 de junio) desde la película de 1999 y el segundo reboot del hombre araña, Spiderman: Homecoming (7 de julio). Esperemos que todos ellos sean este año un acierto.

Las nuevas películas, que no tienen "lazos" son la película musical La ciudad de las estrellas. La La Land (13 de enero). Batman: La lego película (10 de febrero). Ghost in the Shell (31 de marzo) protagonizada por Scarlett Johansson. Wonder Woman (23 de junio), donde se podrá ver a la primera superheroína en acción. Un nuevo biopic llamado Jackie (17 de febrero). La liga de la justicia: parte 1 (17 de noviembre) y la película del Rey Arturo: La leyenda de Excalibur (24 de marzo), una película sobre esta historia que todos conocemos.

En cuanto a películas españolas tenemos a Tadeo Jones 2: El secreto del rey Midas (25 de agosto), donde podremos ver a nuestro albañil de dibujos favorito; Don't fuck around with love, El guardián invisible (3 de marzo), una película basada en la novela de Dolores Redondo; Contratiempo (6 de enero) y un nuevo thriller titulado Plan de fuga (28 de abril).

En resumidas cuentas, nos espera un año lleno de superhéroes (sin duda) tanto de DC Cómics como de Marvel. Numerosas películas que forman una sagas de antaño como Toy Story y otras que nos harán recordar viejos tiempos como Jumanji. Además, podremos ver en acción a actores como Scarlett Johansson, Vin Diesel o Natalie Portman y actores españoles como Mario Casas, José Coronado, Marta Etura o Javier Gutiérrez. No podemos olvidarnos de voces como las de Ralph Fiennes, aunque todavía nos quedan por saber.

No os perdáis ningún tráiler pero, sobre todo, ¡ninguna película!