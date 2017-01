Rogue One: ¿La estela de una nueva galaxia?

Death Troopers en casa de Jyn Erso

Tras más de veinte días en taquilla, Rogue One ya es todo un éxito tanto en calidad como en audiencia. Con casi 1 billón de euros recaudados ya, el spin-off de la galáctica saga de Star Wars está a pocos millones de convertirse en la película con más taquilla de 2016, lugar que actualmente ostenta Capitán América: Civil War con 1.142 millones de dólares. Una posición que ya conquistó en 2015 la continuación de la saga de Lucas film con Star Wars: El despertar de la fuerza que consiguió 1.316 millones de dólares en cines. Sin duda sería una reiteración de la importancia mundial que tiene Star Wars en estos momentos. Pero, ¿qué puede significar esto?

La razón principal de cualquier productora al realizar un film nuevo es ganar dinero con este; y Disney no es una excepción. La importancia del dinero para Disney la llevó a comprar la compañía de Lucas film en 2012 por la demoledora cifra de 4.050 millones de dólares, y la llevará a exprimir esta franquicia hasta el último céntimo. Pero, volvemos a preguntarnos, ¿es esto algo positivo o negativo? Rogue One responde por el momento. Tanto para los escépticos ante una nueva saga de películas, como para los wookies que quieren experimentar otros trasfondos y aventuras en el adorado universo de Lucas, Rogue One puede darnos una respuesta medianamente objetiva. Aunque es verdad que una película es siempre objeto de debate y opinión, la gran aceptación que muestran las cifras y las críticas (tanto de los críticos profesionales como de los fans) dejan entrever un sentimiento y un resultado que canta al unísono: “¡Positivo!”.

El gran trabajo aplicado en el spin-off dirigido por Gareth Edwards, nos enseña el camino que puede llegar a tomar la saga, y “demuestra” que esta nueva dinámica de películas puede ser muy positiva, tanto artísticamente, como para la riqueza del universo de Star Wars, como para el beneficio capitalista de la productora ratón. Y sí, muchos podrán decir que en este texto no estamos valorando al Episodio XVII: El despertar de la fuerza, pero es que no se puede. Al formar parte de una trilogía, no se puede dar una opinión clara, concisa y bien construida de este film. Si bien podemos decir que nos pareció la película, no se pueden extraer unas conclusiones definitivas sin haber visto sus sucesoras, dado que de esta forma entenderemos si la construcción de los personajes y de la trama ha estado bien hecha o no. Tendremos que esperar.

Por tanto, con los trabajos en la mesa podemos concluir que, por el momento, la creación de una nueva serie de historias tanto si son spin-off como episodios, ha sido una elección positiva en todos los aspectos. Pero, como cualquier cosa inacabada, es susceptible a la duda y al cambio, la fuerza puede ser alterada en cualquier momento...