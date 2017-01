Meryl Streep y su discurso conmueven los Globos de Oro

Foto: Montaje VAVEL

Durante el mes de diciembre se conocían los nominados a los Globos de Oro. Hace solo unas horas se han conocido a los ganadores de esta edición de 2017. De todas las estrellas que aparecieron en dicha gala, Meryl Streep salió destacada gracias a su emotivo discurso.

La actriz acudió a recoger el premio Cecil B. DeMille a toda una carrera de méritos más que merecidos con ocho Globos de Oro más tres premios Oscar y, aprovechando la ocasión, dijo un gran discurso directo, sin callarse nada. No le hizo falta mencionar al nuevo presidente estadounidense para que el público supiese sobre quién se estaba refiriendo.

Streep también mencionó la necesidad de un periodismo fuerte e independiente, de aquellos que tanto escasean últimamente: “Necesitamos que la prensa defienda y saque a la luz todas las historias, que hagan que los poderosos respondan de sus actos. Todos tenemos que apoyar a nuestros periodistas porque los vamos a necesitar”.

Donald Trump contesta a Meryl Streep

Y, como no, la actriz recibe respuesta por parte de Donald Trump. "Puse en duda a un periodista que se puso nervioso porque había cambiado su historia", afirma una vez más Trump. Además de responder en 140 caracteres en su cuenta de Twitter:

"Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood, no me conoce pero me atacó anoche en los Globos de Oro. Es una..."

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

At tonight's #GoldenGlobes we honor Hollywood legend Meryl Streep with the prestigious Cecil B. Demille Award. pic.twitter.com/dxpeCDNXY6 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) 9 de enero de 2017

Aquí tienes el vídeo original de la gala y otro subtitulado en castellano. No te olvides de releer el gran discurso por parte de Meryl Streep.

“Muchas gracias. Gracias Hollywood Foreign Press. Para seguir la línea de lo que dijo Hugh Laurie, nosotros, todos los presentes, pertenecemos a un segmento denigrado de la población. Piénsenlo: Hollywood. Extranjeros. Y la prensa. Pero, ¿quiénes somos? ¿Qué es Hollywood? Es un grupo de gente que viene de todos lados. Yo nací, crecí y me eduqué en las escuelas de New Jersey. Viola nació en una cabaña en Carolina del Sur y creció en Central Falls. Sarah Paulson nació en Florida y la educó su madre soltera en Brooklyn. Sarah Jessica Parker era una de siete u ocho hijos en Ohio. Amy Adams nació en Italia y Natalie Portman en Jerusalén. ¿Dónde están su actas de nacimiento? Y la hermosa Ruth Negga nació en Etiopía, creció en Londres. No, en Irlanda, me parece. Está aquí nominada por hacer el papel de una chica de un pueblo de Virginia. Ryan Gosling, como toda la gente más amable, es canadiense. Y Dev Patel nació en Kenia, creció en Londres, y está aquí por hacer el papel de un Indio que vive en Tasmania…

Así que Hollywood está lleno de extranjeros, y si nos quieren echar a todos se van a quedar sin nada que ver más que fútbol… Me dieron tres segundos para decir esto… El único trabajo de un actor es entrar en la vida de personas que son diferentes a nosotros y dejarte sentir lo que eso se siente. Y hubo muchas actuaciones poderosas este año que lograron justo eso. Un trabajo asombroso y compasivo. Pero ha habido una interpretación este año que me ha impactado. Clavó sus garras en mi corazón. No porque fuera buena porque no hubo nada bueno en ella. Pero fue efectiva e hizo su trabajo. Hizo que su público objetivo se riera y mostrara sus dientes.

Fue en ese momento, en que la persona a la que se le pidió sentarse en el asiento más respetable en nuestro país, imitó a un periodista discapacitado -Serge Kovaleski, periodista que sufre artrogriposis-. Alguien a quien superaba en privilegio, poder y la capacidad de defenderse. Rompió mi corazón cuando lo vi. Todavía no puedo sacármelo de la cabeza porque no era una película ,era la vida real.

Y ese instinto de humillar, cuando está modelado por alguien en la plataforma pública, por alguien poderoso, se filtra dentro de la vida de todo mundo, porque como que da permiso para que otra gente haga lo mismo. La falta de respeto invita a la falta de respeto. La violencia incita a más violencia. Cuando los poderosos usan su posición para abusar de otros, todos perdemos…

Esto me lleva a la prensa. Necesitamos, la prensa principal, hacerlos responsables, por cada atrocidad que hagan. Por eso, los fundadores de nuestro país, usaron la constitución para proteger a la prensa y sus libertades. Así que solo quiero pedirle a la Hollywood Foreign Press y a todos los que pertenecemos a esta comunidad que se unan y me apoyen en el comité para proteger periodistas. Porque vamos a necesitar que sigan adelante, y ellos van a necesitar que nosotros salvaguardamos la verdad.

Una cosa más. Una vez, estaba para en un set quejándome por algo, horas extras, o algo así. Tommy Lee Jones me dijo: “¿no es un privilegio, Meryl, solo ser un actor?” Sí, sí lo es. Y tenemos que recordarnos los unos a los otros sobre el privilegio y la responsabilidad del acto de la empatía. Debemos estar orgullosos del trabajo que Hollywood honra esta noche. Como mi querida amiga, la recién fallecida Princesa Leia, me dijo una vez: “toma tu corazón roto y conviértelo en arte. Gracias”.