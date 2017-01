Cine de largo: Pulp Fiction

Google Plus

Montaje: Javier Gimeno, VAVEL.

¿Qué es Cine de largo?

Como capitulo piloto de Cine de largo, esta es una pequeña introducción en la que se puede ver cómo funcionará esta sección. Consta de tres sencillos pasos. En primer lugar, se hará una encuesta en twitter con cuatro películas propuestas por el equipo de Cine Vavel. Con la película que elijan los lectores, se hará (segundo paso) un primer análisis de ella. Este primer ensayo sobre la película elegida se hará sin visionarla. Es decir, se comentarán datos tangibles de la película, a través de los que poder especular como va a ser el film. Tratando temas como su director, la sinopsis, actores, presupuesto, proyectos anteriores del productor, etc.

Este primer ensayo se hará un miércoles. Al miércoles siguiente, a la vez que se propone la encuesta de la semana próxima, tiene lugar el segundo análisis de la película (tercer paso). Una vez habiéndola visto, se comentará y analizarán sus personajes, trama, banda sonora, expectativas, dirección, recaudación, crítica, etc. Hoy, por ser la primera edición y como capitulo piloto, sin encuesta previa, arranca Cine de largo con Pulp Fiction.

Pulp Fiction

Película del año 1994. Con nacionalidad americana, esta película está bajo la dirección del laureado Quentin Tarantino. Por entonces, un joven director que se lanzaba a por su tercer largometraje. Al mando del guión y la dirección, Tarantino buscaba de nuevo el éxito conseguido con su anterior película: Reservoir Dogs.

Pulp fiction cuenta la historia de dos asesinos a sueldo: Jules y Vincent. Ambos trabajan para Marsellus Wallace. Vincent le confiesa a Jules que Marsellus le ha pedido que cuide de su novia Mia. Jules le recomienda prudencia ya que es muy peligroso sobrepasarse con la novia del jefe, pero llegada la hora de trabajar, ambos deben ponerse manos a la obra. Su misión: recuperar un misterioso maletín. ¿El resto? Una serie de tramas que se entrelazan entre la misión de nuestros protagonistas.

Como reparto, Quentin cuenta con un elenco impresionante. Tanto lo fue en 1994 como lo sería hoy mismo. John Travolta y Samuel L. Jackson como Vincent Vega y Jules Winnfield. Uma Thurman como Mia Wallace, Bruce Willis como Butch Coolidge, Steve Buscemi como Buddy Holly y Ving Rhames como el temido Marsellus Wallace, entre otros. Uno de los puntos fuertes de la película he aquí y no es solamente por tan estupendo elenco de actores. Un elemento genial que introduce Pulp Fiction es el reparto coral. Esto consiste en que los principales personajes de la película, cuentan aproximadamente con la misma importancia en el transcurso de la historia. De manera que no hay uno o dos personajes protagonistas, como es costumbre ver. Otro elemento rompedor que introduce Pulp Fiction es el McGuffin, pero de él se hablará la semana próxima.

En el apartado de presupuesto, superando el obtenido para Reservoir Dogs, este asciende a ocho millones de dólares. Que comparado con los de otras películas del mismo año se queda bastante pequeño. Sin embargo, la relación entre el presupuesto invertido y el dinero recaudado en taquilla es mayor que en algunas de sus competidoras. Se puede ver en la siguiente tabla.

Película Presupuesto Recaudación Pulp Fiction 8.000.000 214.000.000 Forrest Gump 55.000.000 677.000.000 Ace Ventura 15.000.000 107.000.000 Cadena Pertetua 25.000.000 58.000.000 Cuatro bodas y un funeral 6.000.000 244.000.000

En cuanto al tratamiento estético de la película, haciendo una rápida búsqueda en internet, aquí están cuatro fotogramas del film:

La película tiene un tratamiento artístico increíble, basado en la cultura pop y algunos elementos clásicos, reciclados y modernizados por Tarantino, lanzándolos a lo más alto en esta película. Unidos a su estética, la combinación irónica del humor, los tacos, la violencia continua y unos diálogos trepidantes. Todo bajo un guión repleto de flashbacks y flash forwards, dando ritmo y dinamismo a las secuencias, crean Pulp Fiction.

Y esta mezcla de estilos no es una exageración. Tal es el carácter impreso sobre Pulp Fiction, que el propio título de la película es una declaración de intenciones al referirse al termino pulp de novelas y revistas de crimen y misterio de la época. No obstante, llevados al límite del género, exprimiendo situaciones cotidianas y llevándolas a lo extremo y absurdo, como Tarantino tiene acostumbrado a hacer. El hecho de que la película sea de 1994, implica un atractivo mayor ya que conlleva ver de manera muy grata este estilo pop e indie mutante, a la vez tan actual. Por ese refrito y mezcla de estilos que se encuentran de forma circular en todo el film.

Ahora queda verla. Cine de suspense, policiaco, de gánsters, humor negro, drama y toques de comedia. Se ha puesto fácil en esta primera edición de Cine de largo. Dos horas treinta y dos minutos tienen la culpa. Dentro vídeo.