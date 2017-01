Google Plus

Guía VAVEL de Los Goya 2017 (Montaje: Carlos Martínez)

Imaginen un país en el que su presidente declara públicamente y sin ningún tipo de pudor que no ve cine y que no ha visto ninguna de las películas que optan a hacerse con uno de los premios más prestigiosos que se conceden dentro de sus fronteras. Un país en el que el séptimo arte ha servido en muchas ocasiones, a lo largo de su historia, para fomentar la cultura y ayudar a manifestar diversos aspectos que en otros tiempos no podían ser comunicados por censuras y otros motivos deleznables. Abastecido de grandes genios culturales en todos los ámbitos, recibe mucho más de lo que ofrece para generar beneficios. Un país en el que cada vez se hace mejor cine.

Pues bien, ese país existe. Se llama España y el cine español ha dado en 2016 una de las mejores cosechas de las últimas décadas. La industria audiovisual española ha dado muestras una vez más del enorme potencial tanto en lo técnico como en lo narrativo a pesar de las grandes dificultades con las que se encuentran la mayoría de productores y directores para sacar cualquier trabajo adelante.

El IVA recaudado por pelis españolas es de casi 23M€

A lo que hay que sumar el retorno por cuotas de S.S. de los miles de empleos directos. — Eduardo Noriega (@Norihouse) 2 de enero de 2017

Películas de todos los géneros en las que se han producido grandes descubrimientos en todos los campos de la industria así como consagraciones de otros miembros de nuestra cinematografía que siguen creciendo en cada producción en la que participan.

En esta 31ª edición, cuya gala se celebrará en Madrid el próximo 4 de febrero, la película de JA Bayona, Un monstruo viene a verme ha sido la que ha cosechado un mayor número de nominaciones con 12. Le siguen muy de cerca Tarde para la ira de Raúl Arévalo y El hombre de las mil caras de Alberto Rodríguez con 11.

Para conocer más de cerca a cada uno de los nominados y nominadas en cada una de las candidaturas, les traemos un extenso despliegue de cada una de ellas.

(Pinchando en cada imagen puede acceder a información ampliada)

​

​

​

​

​

Los Goya del espectador

Los lectores de Cine VAVEL han podido elegir un año más sus favoritos de cara a esta edición de los Premios Goya a través de nuestras redes sociales. Han sido cientos los votos que han llegado en esta encuesta que pretende convertir a cada espectador en un miembro de La Academia.

Los resultados quedan de la siguiente manera:

Mejor película: Un monstruo viene a verme

Mejor director: J.A. Bayona

Mejor guion original: Tarde para la ira

Mejor guion adaptado: El hombre de las mil caras

​​

Mejor actor principal: Antonio de la Torre

Mejor actriz principal: Emma Suárez

Mejor actor de reparto: Javier Pereira

Mejor actriz de reparto: Emma Suárez

Mejor actor revelación: Carlos Santos

Mejor actriz revelación: Ana Castillo

Mejor película animación: Ozzy

Mejor música original: Un monstruo viene a verme

​

Mejor dirección de producción: Un monstruo viene a verme

​

Mejor dirección de fotografía: 1898: Los últimos de Filipinas

Críticas de las nominadas a Mejor película

Crítica de Un monstruo viene a verme

Crítica de Tarde para la ira

Crítica de Julieta

Crítica de Que Dios nos perdone

Crítica de El hombre de las mil caras

Críticas de otras películas con nominaciones

Kiki el amor se hace

Gernika

El rey tuerto

Frágil Equilibrio

100 metros

Ozzy

Cien años de perdón

Claves de los éxitos

Que Dios nos perdone

Tarde para la ira

Cuerpo de élite

No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas

Reportaje La próxima piel

Retrospectiva: Los Goya 2016

Guía VAVEL de Los Goya 2016

Palmarés Los Goya 2016