Cine de largo: Trainspotting 2/2

Google Plus

Montaje: Javier Gimeno, VAVEL.

Se había puesto las expectativas muy altas para Trainspotting y la película de Danny Boyle no ha defraudado. Se ha visto un viaje completo a los infiernos de la droga, incluyendo ida, alucinaciones, la abstiencia, enfrentamientos, muerte y vuelta. No es de extrañar que en 1996 la película causara una gran reacción entre el público, no obstante, acompañada de una gran acogida.

La historia, como se avanzaba en la anterior edición de Cine de Largo, nos narra la historia de un grupo de adictos a la heroína y su carrera por intentar salir de ella, o en su defecto, el día a día de un heroinómano. El filme lo componen principalmente cuatro personajes. Ewen Bremner dando vida a Spud, un joven heroinómano sin maldad ni anhelos. Jonny Lee Miller haciendo de Sick Boy, un chico siempre metido en negocios turbios. Robert Carlyle creando al violento Francis. Y Renton (Ewan McGregor), protagonista de la película y único de los cuatro que parece tener aspiraciones lejos de la droga. A estos habrá que sumarle a Diane (Kelly Mcdonald), una joven que tiene sexo de manera esporádica con Renton.

La película comienza con un monólogo de Mark Renton, en el que cuestiona cual es el objetivo en la vida de una persona normal: encontrar un trabajo, casarse, tener hijos, comprar una casa, pagar la hipoteca, ahorrar… Renton simplemente, es heroinómano. Por lo que lejos de tener las obligaciones anteriores, no tiene ninguna. Un día, en el piso ocupado en el que viven, Renton decide dejar las drogas y se prepara para ello. Para superar el mono, entre otras cosas, consigue unos supositorios de opio, los cuales expulsa debido a una diarrea. Desquiciado por recuperar los supositorios, Renton muestra una escena dantesca en la que se muestra la crudeza y desesperación de su personaje.

Un día de fiesta, sumido en su continuo intento de dejar las drogas y superar el mono, su deseo sexual empieza a aflorar por la falta de droga en su organismo, conociendo a Diane. Quien le chantajea con sexo al ser menor de edad y haber mantenido ya relacciones. Uno de los destinos que lleva la droga y muestra la película es la muerte. Durante una sesión en la que todos se están drogando, son sobresaltados por Allison, que acaba de descubrir que su bebe ha muerto por una sobredosis traspasada a él durante la lactancia. Para superar el mal trago, todos se vuelven a drogar.

Para conseguir toda esta droga, el día a día del grupo de amigos de Mark consiste en salir a robar, revender, trapichear, robar medicamentos en hospitales y geriátricos… Y en uno de estos robos, Renton y Spud son detenidos por la policía. Spud va a la carcel y Renton se salva entrando en el programa de intervención de drogas. Sin embargo, la metadona que le dan no es suficiente para el síndrome de abstinencia que sufre, y escapa hasta casa de Swanney, donde casi muere por sobredosis. A partir de ahí y obligado por sus padres, es encerrado en una habitación para enfrentarse a su adicción. En ella, llevado a la delirio por la abstinencia, ve al bebe muerto de Allison gateando por el techo, a su amigo Spud encadenado, a Begbie amenazándole, el suelo y pared de la habitación desplazándose… Acercando al espectador con el poder de la imagen lo que sufre el protagonista.

Renton consigue dejar la droga y encontrar un trabajo, pero su vieja vida vuelve a visitarle en forma de sus amigos Francis y Sick Boy. Los que finalmente conseguirán inducirle a un oscuro negocio de compra-venta de heroína, en el que ganan 16.000 libras. En puro clímax de la película, Renton, cansado de esa vida y viéndose cada vez más lejano a ella, roba a sus amigos todo el dinero conseguido y huye con él. Volviendo a desear para sí, ese destino que al comienzo de la película, veía tan aburrido, convirtiéndose en su propio anti-héroe: encontrar un trabajo, casarse, tener hijos, comprar una casa… La película, con una estética y arte muy cuidados, a ritmo de música techno, muestra de manera genial y explicita el mundo de este grupo de adictos a la heroína, que luchan por mantenerse aislados del resto.

Para todo aquel que le haya gustado Trainspotting, el 3 de marzo en España, se estrena la secuela de esta: Trainspotting 2. Durante el día de hoy estará disponible en la cuenta de twitter @Cine_VAVEL. La encuesta para elegir la película a tratar en la próxima edición de Cine de largo. Entre las opciones a votar: La ventana secreta, El tercer hombre, Celda 211 y El expreso de medianoche.