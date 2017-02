Estrenos de cine: 3 de febrero

Foto: Montaje VAVEL

Para esta semana las películas que se estrenan abarcan todos los géneros nuevamente, desde comedia hasta terror. Doce películas de países como España con Teresa y Tim, Estados Unidos con Manchester frente al mar o Gran Bretaña con Resident Evil: Capítulo final. Aquí tienes una pequeña cartelera de todas ellas para poder disfrutarlas desde hoy mismo.

Teresa y Tim

Nominada a Los Goya a Mejor película de animación, Teresa y Tim es la historia de Teresa, una niña alegre e inquieta. Siente celos de su hermano, cree que por él su madre no le hace caso. Un día conoce a Tim, un duende del bosque, que se ha separado de los suyos mientras creaban la primavera. Juntos vivirán un montón de aventuras evitando que el feriante y su ayudante le atrapen para exhibirlo con fines lucrativos.

Título: Teresa y Tim

Género: animación

Nacionalidad: España

Director: Agurtzane Intxaurraga

Reparto: reparto desconocido

Resident Evil: Capítulo final

La sexta entrega dirigida por Paul W. S. Anderson cuenta la historia de Alice Abernathy, la única superviviente que puede salvar lo poco que queda de la raza humana en su lucha contra los muertos vivientes. En este capítulo final tendrá que regresar justo donde la pesadilla comenzó, en Raccoon City. ¿Estará preparada para lo que se avecina?

Título: Resident Evil: Capítulo final

Género: acción, ciencia ficción, terror

Nacionalidad: Alemania, Australia, Canadá, Francia

Director: Paul W.S. Anderson

Reparto: Milla Jovovich, Ali Larter, Ruby Rose, Iain Glen, Shawn Roberts, William Levy, Eoin Macken, Joon-Gi Lee, Rola, Lee Raviv, Fraser James, Matthew Charles Santoro, Vian Singleton, Kevin Otto, Aubrey Shelton, Edwin Jay

Hotel Europa

Basada en la obra Hotel Europa del periodista francés Bernard-Henri, gira en torno al 100º aniversario del asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, que supuso el estallido de la Primera Guerra Mundial un mes después. Es una mirada tanto a la sociedad contemporánea de Bosnia y de Europa como a la manera en la que el pasado y el presente se entrelazan inevitablemente.

Título: Hotel Europa

Género: drama, thriller

Nacionalidad: Francia, Bosnia-Herzegovina

Director: Danis Tanovic

Reparto: Snezana Markovic, Izudin Bajrovic, Vedrana Seksan, Muhamed Hadzovic, Faketa Salihbegovic, Edin Avdagic Koja, Jacques Weber, Aleksandar Seksan, Rijad Gvozden, Boris Ler, Luna Zimic Mijovic, Ermin Sijamija, Amar Selimovic, Mugdim Avdagic, Alija Aljevic

Urban Himn

Urban Hymn es un drama musical que parte de las revueltas que se sucedieron en 2011 para contar la historia de una trabajadora social empeñada en devolver la ilusión a una chica rebelde y descarriada, que posee una voz extraordinaria. En Reino Unido, Jamie, una adolescente problemática, deberá decidir su futuro. Puede dejarse llevar por su mejor amiga, una chica posesiva y destructiva o hacer caso a su asistente social, una mujer convencida del talento musical de la joven.

Título: Urban Himn

Género: drama musical

Nacionalidad: Gran Bretaña

Director: Michael Caton-Jones

Reparto: Shirley Henderson, Ian Hart, Steven Mackintosh, Shaun Parkes, Dino Fazzani, Russell Balogh, Letitia Wright, Mark Haldor, Caroline O'Hara, Jack McMullen, Caroline O'Neill, Isabella Laughland, Matthew Steer, McKell David, Peter Vollebregt, Martin Turner, Paul Blackwell, Kirsty J. Curtis, Anthony Milton

Melanie. The girl with all the gifts

La humanidad ha sido destruida por una enfermedad contagiosa que convierte a sus víctimas en carnívoros implacables. Solo un pequeño grupo de niños parece inmune a sus efectos. En una base militar en la Inglaterra rural, se estudia a estos niños, que son capaces de pensar y sentir aún estando infectados, en la búsqueda de una cura. Melanie es una niña muy especial, que destaca del resto. Pronto decidirá su propio futuro y el de la raza humana.

Título: Melanie. The girl with all the gifts

Género: drama, terror, thriller

Nacionalidad: Gran Bretaña, Estados Unidos

Director: Colm McCarthy

Reparto: Sennia Nanua, Paddy Considine, Gemma Arterton, Glenn Close, Anamaria Marinca, Dominique Tipper, Anthony Welsh, Fisayo Akinade, Yusuf Bassir, Daniel Eghan, Elise Reed, Richard Price, Amy Newey, Matthew Smallwood, Lobna Futers

El día más feliz en la vida de Olli Mäki

En el verano de 1962, Olli Mäki aspira al título de campeón del mundo de peso pluma en boxeo. En todas partes, tanto en el campo como en Helsinki, le predicen un futuro lleno de éxito. Sólo tiene que perder peso y concentrarse. Pero, hay un problema, Olli se ha enamorado de Raija.

Título: El día más feliz en la vida de Olli Mäki

Género: drama, romántica, biográfica

Nacionalidad: Finlandia, Suecia, Alemania

Director: Juho Kuosmanen

Reparto: Oona Airola, Eero Milonoff, Joonas Saartamo, Jarkko Lahti, Olli Rahkonen, Joanna Haartti, Olli Mäki, Marko Wilskman, Pia Andersson, Niklas Hyvärinen, Marco Melander, Deogracias Masomi, John Bosco Jr., Antti Naakka, Jarmo Kiuru

Fátima o el parque de la fraternidad

Cuba, 2013. Fátima, también llamado Manuel García o Manolito en sus años juveniles, es un travesti de estirpe casi natural, cuya devoción por la Virgen de Fátima y la Virgen de la Caridad del Cobre es una constante que lo singulariza. En la crudeza y singulares matices de su propia vida se localiza el principal conflicto de esta película, expresado a través de una cadena de acciones donde Fátima es la dueña absoluta de los rasgos psicológicos dominantes. Es la reina de la noche.

Título: Fátima o el parque de la fraternidad

Género: drama

Nacionalidad: España, Cuba

Director: Jorge Perugorría

Reparto: Carlos Enrique Almirante, Tomás Cao, Mirtha Ibarra, Brose­lian­da Hernández, René de la Cruz, Néstor Jiménez, Mario Guerra, Jazz Vila, Patricio Wood, Cucu Dia­man­tes

Manchester frente al mar

Los Chandler son una familia de la clase obrera afincada en Massachusetts. Después del fallecimiento repentino de Joe, el hermano mayor de Lee, este se convierte en el tutor legal de su sobrino. De pronto, Lee se ve obligado a enfrentarse a un pasado trágico que le llevó a separarse de su esposa Randi y de la comunidad en la que nació y creció.

Título: Manchester frente al mar

Género: drama

Nacionalidad: Estados Unidos

Director: Kenneth Lonergan

Reparto: Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler, Tate Donovan, Lucas Hedges, Erica McDermott, Susan Pourfar, Christian J. Mallen, Frankie Imbergamo, Shawn Fitzgibbon, Richard Donelly, Mark Burzenski, Mary Mallen

La excepción a la regla

Hollywood, 1958. Marla Mabrey, una compositora, devota baptista y reina de la belleza de su pequeña ciudad, llega a Los Ángeles para trabajar para el infame Howard Hughes. En el aeropuerto, conoce a su chófer, Frank Forbes, un metodista de profundas creencias religiosas, que está comprometido con su amor del instituto.

Su atracción instantánea no sólo pone a prueba sus creencias religiosas, sino que desafía la regla número 1 de Hughes: está prohibido que sus empleados mantengan cualquier tipo de relación con las actrices que trabajan para él. El comportamiento de Hughes se cruza con Marla y Frank de modos muy distintos e inesperados. A medida que van entrando en ese mundo extraño, sus valores se ven cuestionados y sus vidas cambian por completo.

Título: La excepción a la regla

Género: comedia, drama, romántica

Nacionalidad: Estados Unidos

Director: Warren Beatty

Reparto: Alden Ehrenreich, Lily Collins, Warren Beatty, Haley Bennett, Candice Bergen, Martin Sheen, Taissa Farmiga, Alec Baldwin, Matthew Broderick, Ed Harris, Annette Bening, Oliver Platt, Amy Madigan, Steve Coogan, Patrick Fischler, Caitlin Carver

Aves de paso

Cathy tiene un padre con ocurrencias muy curiosas: para su cumpleaños, le ha regalado un huevo de pato con la intención de que lo incube y sea después su mamá. Pero, casualmente, a quien ve primero el pequeño pato al nacer es Margaux, una amiga de Cathy que va en silla de ruedas. El pequeño pato la ha identificado como su madre, pero los padres no quieren hacerse cargo. Para proteger y salvar al pájaro, las dos niñas se escapan y emprenden una aventura de libertad, un periplo en le que descubrirán mucho más de ellas mismas que sobre el rescate de un palmípedo.

Título: Aves de paso

Género: drama

Nacionalidad: Francia, Bélgica

Director: Olivier Ringer

Reparto: Clarisse Djuroski, Léa Warny, Alain Eloy, Myriem Akkhediou, Angelo Dello Spedale, Jeanne Dandoy, Camille Voglaire, Renaud Rutten, Renaud Rutten