Análisis de las nominadas a Mejor Película en Los Oscar: 'Figuras Ocultas'

'Figuras Ocultas'

​Figuras ocultas es una de las películas que forman parte de la sección Mejor película en la 89ª edición de los premios Oscar. Basada en una historia real, narra la historia nunca contada de tres mujeres científicas afroamericanas que trabajaron en la NASA en los años sesenta. Se estrenó el pasado 20 de enero en cines españoles y, a nivel mundial, no ha tenido apenas críticas negativas. Según Cinemanía, "Es un ejemplo perfecto de producto calculado al milímetro" o según Indiewire, "Una historia interesante, un buen mensaje, actores potentes... 'Hidden Figures' tiene la fórmula correcta". En CINE VAVEL también añadimos nuestra crítica, "Toda una revolución. Basada en hechos reales. Un avance estratosférico para la lucha de reconocimiento de las mujeres (...) Las interpretaciones son magistrales, comenzando por Taraji P. Henson".

Nominada en los Oscar, también cuenta con nominaciones en los premios BAFTA, National Board of Review, Critics Choice Awards, Satellite Awards, Sindicato de Productores (PGA), Sindicato de Guionistas (WGA) y Sindicato de Actores (SAG). ¿Por qué tiene posibilidades de ganar? La película ha conseguido superar en taquilla con 131 millones de dólares frente a La La Land. La ciudad de las estrellas (126 millones), la película que encabeza la lista con 14 nominaciones.

Otro aspecto es la polémica de la pasada edición. La no aparición de actores afroamericanos llegó a convertirse en un movimiento llamado #OscarSoWhite apoyado por actores como Will Smith y Halle Berry. Este año la Academia de Cine ha decidido añadirlos. Quizá, Figuras ocultas tenga cierta ventaja pero, si fuese gracias al movimiento #OscarSoWhite, la película no sería valorada por las posibilidades que tiene. Y que Theodore Melfi haya mostrado un acontecimiento al público significa una atracción hacia lo nuevo. Significa atracción por la fortaleza, por la superación de la mujer. Obtiene muchos puntos.

Si por algo no debe ganar es por la fuerza con la que avanza la película dirigida por Damien Chazelle, junto a los dos protagonistas tan destacables como son Ryan Gosling y Emma Stone. Pero habrá que esperar al próximo día 26 de febrero para comprobarlo. ¡Suerte a todas!