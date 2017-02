Entrevista a la actriz Aurora Carbonell: "Admiro a muchas y muchos compañeros"

Google Plus

Entrevista a Aurora Carbonell / Foto: Aurora Carbonell

La actriz alicantina Aurora Carbonell concedió a VAVEL la oportunidad de responder en exclusiva una serie de preguntas para que los lectores puedan conocerla mejor. Aurora nació el 14 de agosto de 1975 en Alicante. Su formación a lo largo de los años es tan amplia como extraordinaria: clases de interpretación y baile, cursos de voz, etc. son sólo una parte del recorrido que ha vivido hasta situarse en el panorama del espectáculo.

Entre sus principales trabajos cabe destacar que fue la primera presentadora de MTV España en los años 2001 y 2002 para el show MTV-España está llegando. Tuvo la oportunidad de participar en un capítulo de la serie Los misterios de Laura de TVE en el 2009 y además también es conocida por su papel de Filo en El secreto de Puente Viejo de Antena 3.

La artista alicantina se encuentra en un proceso de continuo aprendizaje con el objetivo de seguir viviendo el sueño de ser una artista y un referente en el panorama del espectáculo en la actualidad.

Aurora viajó a Madrid para cumplir sus sueños / Foto: Aurora Carbonell

Pregunta. ¿A qué edad se dio cuenta que quería ser actriz?

Respuesta. Recuerdo que con 12 años empecé a ver películas, una detrás de otra en el sofá de mi casa junto a mi padre, hipnotizada por todo lo que sucedía en la pantalla. Cuando vi en la película La condesa descalza a la bella Ava Gardner le dije a mi padre que yo quería hacer eso… Evidentemente no me tomó en serio.

P. ¿En qué momento se da usted cuenta que puede ser actriz y vivir de ello?

R. No tenía nada fácil salir de Alicante y poder formarme y vivir en Madrid, porque económicamente era inviable, así que hacia algo de teatro mientras estudiaba. Pero un día sonó el teléfono de mi casa, me ofrecían un contrato de 6 meses para trabajar y pensé… Es mi momento, ahora puedo formarme, estudiar y probar suerte. De esto hace 22 años y sigo en Madrid. Esa llamada me cambió la vida.

P. ¿Qué sintió cuando le ofrecieron su primer papel?

R. Mi primer papel importante llegó después de muchas pruebas, viajes de metros, que te dijeran “NO” muchas veces, de hacer trabajos pequeñitos… No podía creer lo que me estaba pasando. Estaba emocionada y llena de una gran responsabilidad. Quité el freno y me lancé a disfrutar de un personaje y viaje maravilloso.

P. ¿Tiene alguna manía antes de grabar alguna escena?

R. Me suelo levantar tres horas antes para repasar, preparar y concentrarme con calma antes de ir a la grabación o rodaje.

P. ¿Cómo consigue calmar los nervios antes de un rodaje?

R. Concentración, estar alerta y no juzgarme …

P. ¿De todos los personajes que ha interpretado, cual es el que más le ha gustado? ¿Por qué?

R. Hay muchos, no puedo decir uno. Tener la oportunidad de vivir vidas ajenas a mí me ayuda a entender la vida de otra manera. Y de esos han habido muchos.

P. ¿Tiene algún ídolo o alguien a quien admira?

R. Admiración por todos mis compañeros, sólo los que estamos en este oficio sabemos lo sacrificado que es, los momentos buenos, los malos. Admiro a muchas y muchos compañeros. En realidad admiro a todas las personas que pese a sus circunstancias luchan y trabajan en lo que realmente les hace feliz, sea cual sea el trabajo. Tengo un montón de nombres en mi cabeza con los que me gustaría trabajar, muchos.

P. ¿Si no hubiera sido actriz, qué le gustaría haber sido?

R. Bueno, en los tiempos en los que no he trabajado también he estudiado Marketing y Comercio, un Máster en Marketing Digital… Cualquier trabajo que sea creativo y que de la oportunidad de relacionarme con gente.

P. ¿En su tiempo libre qué actividades de ocio le gusta realizar?

R. Ahora mismo estoy con la fotografía, me he apuntado a un curso donde espero aprender todo lo posible para mejorar y disfrutar más de ella. Me encanta viajar, tener tiempo para mí, lectura, cine, series...

P. ¿Qué consejos daría a los jóvenes que están persiguiendo sus sueños?

R. ¿Consejo? No sé si consejo, le diría que si lo tiene claro y es lo que le hace feliz que lo intente, que se comprometa y que disfrute del viaje.