Análisis de las nominadas a Mejor Película en Los Oscar: 'Hasta el último hombre'

Google Plus

Andrew Garfiled protagoniza 'Hasta el último hombre' (Fotograma del trailer oficial de la película)

Mel Gibson como director no suele acostumbrar a resbalar. Nombres como 'Apocalypto', 'La pasión de Cristo' o 'Braveheart' ya son suficiente motivo para que los indecisos den una oportunidad a 'Hasta el último hombre'. Si a eso le añades nombres Andrew Garfield, Sam Worthington y Hugo Weaving lo que resulta es una película casi imprescindible.

Ante tales expectativas también se podría dar el caso de lo último de Shyamalan donde 'Múltiple' decepcionó siendo una notable película debido a las buenas expectativas que había generado. En tal situación, cualquier fallo en la película se magnifica y puede acabar eclipsando muchas otras virtudes.

'Hasta el último hombre' (o 'Hacksaw Ridge' si no se traduce el título como debería ser casi siempre) se encuentra entre las mejores películas del año porque consigue no hacerse largar a pesar de su más de dos horas de duración. Esto tiene más mérito teniendo en cuenta que la parte bélica no tiene tanto peso como en otros títulos que puedan parecer similares.

Aunque sin duda el gran punto fuerte de este largometraje son las dos escenas de guerra continuadas que se desarrollan en mitad y al final de la película. En especial la primera escena bélica total tras la primera subida deja al espectador con la boca abierta. Tanto tiempo de tensión y espectacularidad visual hará disfrutar a más de uno. Aunque tampoco sería justo no destacar los minutos cómicos al principio de la formación del personaje interpretado por Andrew Garfield (quien está fabuloso), tan necesarios como bien llevados a cabo.

El mayor obstáculo de esta película en su carrera hacia la estatuilla tiene nombre propio: 'La La Land'. El favoritismo de la película de Damien Chazelle es tan grande que poco se han analizado los otros posibles puntos en contra de esta película.

La dificultad de que nombres como Gibson se alzen con el premio a mejor director o la habitual preferencia de la academia por premiar a películas que suelen pasar más desapercibidas (léase 'Moonlight' o 'Manchester frente al mar') podrían ser otros dos factores a tener en cuenta. Para Andrew Garfield su mayor enemigo este año es Casey Affleck, sería interesante ver qué ocurriría si el hermano de Ben Affleck no se hubiese adelantado en todas las quinielas con su gran actuación.

Pase lo que pase la noche de los Oscar, 'Hasta el último hombre' ya ha recibido algunos reconocimientos más que merecidos y más que podrían llegar en el aparto técnico para una de las películas más recomendables del año.