Estrenos de cine: 17 de febrero

Para esta semana las películas que se estrenan abarcan todos los géneros nuevamente, desde comedia hasta terror. Ocho películas de países como España con Legionario, Estados Unidos con La gran muralla o Francia con Manual de un tacaño. Aquí tienes una pequeña cartelera de todas ellas para poder disfrutarlas desde hoy mismo.

Manual de un tacaño

François no tiene vida social. Su único amigo es el director de su banco. Invitar a alguien a tomar algo puede ser mortal. Llevar a una mujer a cenar es una tortura. Pero Valerie, la nueva violonchelista de la orquesta, no ve a François el tacaño, sino a un virtuoso músico del que se enamora. Entonces aparece Laura y le dice a François que es su hija. Su madre le había presentado como un rico benefactor de causas infantiles y Laura le ha idealizado como a un héroe. Ahora François, además de un gran defecto, tiene dos problemas: Valerie y Laura, que le quieren por lo que no es. Él les sigue el juego, pero cualquier desliz podría costarle muy caro…

Título: Manual de un tacaño

Género: comedia

Nacionalidad: Francia

Director: Fred Cavayé

Reparto: Dany Boon, Laurence Arné, Noémie Schmidt, Patrick Ridremont, Christophe Canard, Sébastien Chabal, Christophe Favre, Yvonne Gradelet, Karina Marimon, Isabelle Ziental, Audrey Rhodes-Greig, Marc de Panda, Pierre Diot, Laurent Fernandez, Matthieu Kassimo

La gran muralla

Relata la historia de una fuerza de élite que libra una última batalla por la humanidad en la estructura más icónica de la Tierra.

Título: La gran muralla

Género: acción, aventura, fantasía

Nacionalidad: China, Estados Unidos

Director: Zhang Yimou

Reparto: Matt Damon, Pedro Pascal, Willem Dafoe, Andy Lau, Jing Tian, Zhang Hanyu, Eddie Peng, Lu Han, Lin Gengxin, Zheng Kai, Chen Xuedong, Huang Xuan, Wang Junkai, Yu Xintian, Liu Qiong

Bigas X bigas

El director de cine Bigas Luna (1946-2013) era, por encima de todas las cosas, un narrador de imágenes, tanto cinematográficas como pictóricas. Este voyerismo tan intrínseco en él cultivó un inmenso deseo por hacer una película verista: rodar a alguien sin guión y sin ningún tipo de parafernalia, mostrando al personaje en toda su pureza. Probablemente esto fue lo que le impulsó a captar la realidad que le rodeaba mediante un vídeo-diario. Un cuadro formado por diferentes escenas únicas de su vida. Más de 500 cintas, diversos vídeos, textos pictóricos y archivos de audio por los que desfilan escenas familiares, reflexiones íntimas y charlas cómplices con actores y amigos.

Título: Bigas X bigas

Género: documental

Nacionalidad: España

Director: Bigas Luna, Santiago Garrido Rua

Reparto: desconocido

Jackie

Jackie se centra en la figura de la señora Kennedy durante los cuatro días siguientes al famoso asesinato de su marido, el presidente de EE.UU..

En él se mostrará el impacto que causó el trágico suceso en su mujer, Jacqueline Kennedy, así como las repercusiones públicas y privadas que esta tuvo en su vida. El resultado será un retrato de la que fuera Primera Dama, sin dejar de lado ninguna de sus facetas.

Título: Jackie

Género: drama, biográfica

Nacionalidad: Chile, Francia, Estados Unidos

Director: Pablo Larraín

Reparto: Natalie Portman, John Hurt, Peter Sarsgaard, Billy Crudup, Greta Gerwig, John Carroll Lynch, Max Casella, Richard E. Grant, Sunnie Pelant, Beth Grant, Caspar Phillipson, Corey Johnson, Marla Aaron Wapner, Georgie Glen, Cuevas de David

Lo que de verdad importa

Lo que de verdad importa cuenta la historia de Alec, un ingeniero mecánico inglés incapaz de poner en orden su vida. Cuando su tienda de reparación de aparatos electrónicos “El curandero” está a punto de quebrar, un familiar que nunca supo que tenía se ofrece a solucionar sus problemas a cambio de que se traslade un año a Nueva Escocia (Canadá), el lugar de origen de sus antepasados. Allí descubrirá que a su alrededor comienzan a suceder las cosas más incomprensibles.

Título: Lo que de verdad importa

Género: comedia, drama

Nacionalidad: Estados Unidos, Canadá

Director: Paco Arango

Reparto: Oliver Jackson-Cohen, Jonathan Pryce, Camilla Luddington, Jorge Garcia, Richard Donat, Kaitlyn Bernard, Pasha Ebrahimi, Glenn Lefchak, Ned the Dog, David Rossetti, Jackie Torrens, David Christoffel, Chase Duffy, Nikki Barnett, Christian Murray

Hedi, un viento de libertad

Hedi es un chico sencillo: no habla mucho, no tiene mucho carácter y no espera demasiado de una vida que ya tiene trazada. Indiferente ante todo lo que le rodea, acepta las cosas como se presentan: deja que su madre, autoritaria y avasalladora, organice su casamiento con Khedija; que su jefe le mande a Mahdia la semana de su boda; y que su hermano mayor Ahmed, que ha venido de Francia para el enlace, le diga cómo debe comportarse.

En Mahdia conoce a Rym, una animadora de un hotel de playa en el que cada vez hay menos turistas. Hedi se sentirá atraído por su despreocupación y libertad, y acabarán teniendo una apasionada aventura. Pero los preparativos para la boda siguen su curso, y Hedi deberá elegir.

Título: Hedi, un viento de libertad

Género: drama

Nacionalidad: Túnez, Bélgica, Francia

Director: Mohamed Ben Attia

Reparto: Majd Mastoura, Rym Ben Messaoud, Sabah Bouzouita, Omnia Ben Ghali, Hakim Boumsaoudi

El nacimiento de una nación

Ambientada en el Sur de Estados Unidos treinta años antes del estallido de la Guerra de Secesión y basada en hechos verdaderos, El nacimiento de una nación narra la historia de Nat Turner (Nate Parker), un instruido esclavo y predicador cuyo propietario Samuel Turner (Armie Hammer), que atraviesa por dificultades económicas, acepta una oferta para utilizar la predicación de Nat para someter a esclavos rebeldes. A medida que va siendo testigo de innumerables atrocidades –de las que son víctimas él mismo, su esposa Cherry (Aja Naomi King) y sus compañeros de esclavitud—, Nat organiza un levantamiento con la esperanza de llevar a su pueblo a la libertad.

Título: El nacimiento de una nación

Género: drama, biográfica

Nacionalidad: Estados Unidos

Director: Nate Parker

Reparto: Nate Parker, Armie Hammer, Jackie Earle Haley, Gabrielle Union, Aja Naomi King, Penelope Ann Miller, Aunjanue Ellis, Mark Boone Junior, Colman Domingo, Roger Guenveur Smith, Griffin Freeman, Jeryl Prescott, Steve Coulter, Katie Garfield, Cullen Moss, Aiden Flowers

Legionario

Tras su fiesta de bienvenida y después de su última misión en Afganistán, un soldado Legionario Español despierta junto al cadáver de una joven que no es su prometida. Queriendo encontrar a su chica, se desboca a ello ya sea pidiendo ayuda a riesgo de ser culpado o a solucionarlo él mismo.

Título: Legionario

Género: bélica, drama, thriller

Nacionalidad: España

Director: Eduardo H. Garza

Reparto: Raúl Tejón, Diana Palazón, Luis Mottola, Marta Canalda, Mariana Achim, Roberto Rey, Nacho San José, Arturo De la Torre, David Krohnert, Joaquín Molina, Elio Godino, Manuel Pulido, Omar Azmi, Juanjo Sanjosé, Eli Zapata