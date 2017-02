Primeras críticas de Logan, Guardianes de la Galaxia Vol. 2 y Wonder Woman

Arte conceptual de Guardianes de la Galaxia Vol. 2

Si el año pasado ya tuvimos una hornada de películas de superhéroes divididas entre el gran trabajo de Marvel y el pésimo control de DC, este año veremos otro asalto entre las dos franquicias por antonomasia del mundo fantástico (siempre con Fox por en medio con alguna de X-Men). En estos próximos meses, podremos disfrutar de nuevos estrenos en la pantalla grande de héroes clásicos como Wolverine en “Logan” o los, ya, famosos guardianes de la galaxia.

Meses antes de cualquier estreno, la mayoría de empresas cinematográficas realizan pequeños screeners donde cogen un público al azar para saber una opinión ajena y tímida del impacto que el film puede llegar a tener. En este caso, han sido tres películas (que en fechas distintas y sin una conexión aparente porqué pertenecen a diferentes productoras) las que han sido mostradas. Dejémonos de preámbulos y veamos cómo han resultado:

Logan: La última entrega de Hugh Jackman como Wolverine al contrario de las demás, no ha sido analizada por un grupo aleatorio, sino que dado que su estreno es en una semana, fue vista y valorada por críticos profesionales en un preestreno. En general, las críticas no difieren mucho entre ellas; mencionan que se podrá ver una cinta con una estética de western, sangrienta y cruda a más no poder. La mayoría de críticos avanzan que es una de las mejores, sino la mejor, de X-Men (listón, que por otra parte, tampoco estaba muy elevado). Logan la veremos en cines el próximo 3 de marzo.

Los Guardianes de la Galaxia Vol. 2: La secuela de la exitosa película del 2014 vuelve este año para mostrarnos como siguieron las aventuras el grupo más loco de toda la galaxia. ¿Y cómo viene? Pues de momento con un 100 de 100. Este film no solo es el más esperado de Marvel por muchos, sino que también el que ha obtenido una puntuación más alta. Las dos cintas que sustentaban el record hasta hora eran “Los Vengadores” y “Iron Man 3” con una puntuación que rondaba el 90 de 100. Guardianes de la Galaxia Vol. 2 rompe con este record y se posiciona como la película con más valoración previa de la historia de Marvel, ¡Wow! La podremos ver en las salas el próximo 28 de abril.

Wonder Woman: Tras los tropezones de DC Comics y Warner con “Suicide Squad” y “Batman v Superman”, buscan rehacerse con la heroína por antonomasia del universo DC Comics. Tras diferentes rumores altamente negativos de ex integrantes del equipo de producción, Wonder Woman ha sido mostrada a un pequeño público para realizar el testing. Como las ya comentadas, ha pasado esta prueba con excelente; un 9 de 10 para ser más exactos. Por tanto, podemos avanzar con cierta comodidad que la cinta predecesora a “La liga de la Justicia (Noviembre 2017)”, será algo distinto a lo anterior de la productora. Wonder Woman se estrena el 23 de junio.

En definitiva, nos espera un año muy interesante en el género de superhéroes no solo para los fans acérrimos de estos mundos fantásticos, sino también para el espectador medio que, como hemos visto antes, puede encontrar algo más que una película entretenida. Solo descubriremos si son tan buenas como dicen yéndolas a ver; así que coged las palomitas ¡que os espero en el cine!