Premios Oscar 2017 en vivo y en directo online

5:42 Damien Chazelle se convierte en el director más joven ganar el Óscar a sus 32 años por La La Land.

5:38 Ahora sí que vienen las categorías grandes de actores, dirección y película. Ahora mismo, tras los guiones, las 3 grandes favoritas tienen posibilidades de triunfar.

5:34 Segundo Óscar para Moonlight: en este caso, Mejor Guión Adaptado.

5:31 Los eternos amigos Ben Affleck y Matt Damon entregan el premio a Mejor Guión Original a Manchester Frente al Mar. ¿Será suficiente para imponerse a La La Land a Mejor Película?

5:27 Atentos que ya se va a poder ir adivinando el premio a Mejor Película: viene el premio a Mejor Guión.

5:25 Canción emotiva e iluminación sobria para el In Memoriam, que concluye con el mítico "May The Force Be With You", de Carrie Fisher en Star Wars: Episodio VII.

Foto: Cinergia

5:18 Y más concretamente, la canción "City Of Stars" también de La La Land se lleva el Óscar a Mejor Canción Original.

5:15 Como era de esperar, la banda sonora que todo el mundo está cantando gana el Óscar a Mejor Banda Sonora: La La Land.

5:08 John Legend interpreta los dos temas de La La Land nominados a Mejor Canción Original: "City Of Stars" y "Audition (The Fools Who Dream)".

Foto: El Palomitrón

4:58 Javier Bardem y Meryl Streep le entregan el premio a Mejor Dirección de Fotografía a La La Land.

4:50 Jimmy Kimmel tuitea en directo a Donald Trump, ante su ausencia de tweets desde el comienzo de la gala, y le manda saludos de Meryl Streep.

4:48 El español Juanjo Giménez se queda sin el Óscar a favor del cortometraje de ficción Sing.

4:44 El cortometraje sobre el conflicto en Siria The White Helmets se lleva el Óscar a Mejor Cortometraje Documental. El auditorio en pie a favor del final de la guerra en Siria.

4:42 ¡Atentos que viene el momento español de la noche! ¿Ganará Juanjo Giménez el Óscar a Mejor Cortometraje de Ficción?

4:37 Hasta el último hombre vuelve a imponerse a La La Land, ahora en Mejor Montaje. ¿Habrá sorpasso al final de la noche? ¿Es este el vaticinio de un come back de Mel Gibson?

4:35 Otro momento de admiración: Seth Rogen con el protagonista de una de las películas de su infancia, Michael J. Fox, con el DeLorean y las famosas botas de Regreso al Futuro.

Foto: Collider

4:32 Los protagonistas de Rogue One entregan el premio a Mejores Efectos Visuales a El Libro de la Selva, sin premio para su película.

4:22 Esa misma pareja, tras casarse con la bendición de Denzel Washington, le quitan el Óscar a Mahershala Ali y le piden que les eche una foto. Y tú, ¿a qué famoso te habrías acercado?

Foto. Entertainment Weekly

4:20 Entran los turistas en directo en la gala de los Óscar y... ¡Denzel Washington casa a una pareja! Están conociendo a todas las estrellas de primera fila.

Foto: Entertainment Weekly

4:14 La pareja protagonista de Cincuenta Sombras Más Oscuras entrega el primer premio de la noche a La La Land: Mejor Diseño de Producción.

4:11 Se cumplen las apuestas: Zootrópolis gana el Óscar a Mejor Película de Animación, con su acción frenética y su profundo mensaje de tolerancia.

4:10 Gael García Bernal aprovecha su presentación de Óscar para oponerse al muro que Donald Trump va a construir en la frontera con México. ¡El público de pie!

4:08 Si fuiste al cine a ver Buscando a Dory, viste el cortometraje de animación que acaba de ganar el Óscar, una vez más de Pixar.

4:07 Jimmy Kimmel sigue con sus bromas y... ¡han engañado a unos turistas que creen que están en un museo de los Oscars, y van a entrar en vivo! Muy atento a la gala para ver la sorpresa.

4:06 En el siguiente bloque, atento a las categorías de animación y producción.

4:03 Stain interpreta el precioso tema "The Empty Chair", nominado al Óscar a Mejor Canción Original. Solo guitarra, voz y mucha emoción.

Foto: Entertainment Weekly

3:58 Ellas dos entregan el premio de Mejor Película de Habla no Inglesa a El Viajante, gracias en parte al veto por el presidente de los EEUU al director.

3:55 Pero antes de otro premio, con el tema de la inspiración (¿más La La Land?), Charlize Theron nos cuenta por qué Shirley MacLane la inspiró en El Apartamento. ¡Y ahí aparecen las dos juntas!

Foto: Adrián Ruiz V

3:50 ¿Ganará Toni Erdmann el premio a Mejor Película de Habla no Inglesa? ¿O la gran favorita se verá superada por El viajante ante la ausencia de su director? En seguida saldremos de dudas.

3:44 Mark Rylance, ganador del año pasado a Mejor Actor de Reparto, entrega el premio a la favorita Viola Davis, por Fences.

3:40 Otro emotivo video de pasadas ganadoras a Mejor Actriz de Reparto. ¡Ahí ha salido nuestra querida Penélope Cruz!

3:36 El actor Vince Vaughn de la película Hasta el último hombre nominada al Óscar a Mejor Película, presenta los ganadores a los Governor's Awards, entre los que se premió a Jackie Chan.

3:32 Breve descanso, pero no os desenganchéis que ahora viene Mejor Actriz de Reparto. ¿Viola Davis o Michelle Williams?

3:30 Y también primer Óscar para Hasta el último hombre con Mejor Mezcla de Sonido. ¡Otro premio que pierde La La Land!

3:28 Primer Óscar para la nominada a 8 premios La llegada, con Mejor Edición de Sonido. Gran trabajo con el sonido de los alienígenas y la atmósfera dentro de la nave.

3:27 El capitán américa y la próxima momia, Chris Evans y Sofia Boutella presentan los premios de Sonido.

3:26 Breve pero intenso, la presidenta de la Academia aboga por la magia de las películas. ¿Pequeño avance del triunfo de La La Land?

3:23 Como es tradición, ahora es el turno del discurso de la presidenta de la Academia de Cine de Hollywood, Cheryl Boone.

3:20 Impresionante actuación de la canción nominada al Óscar "How Far I'll Go", de la película Vaiana. A pesar de un pequeño error durante la actuación cuando le han dado con la bandera azul a la cantante, ha bordado cada nota.

Foto: @Ecartelera

3:14 Dwyane Johnson presenta la actuación de su película Vaiana cantando un trozo de su canción en el film "You're Welcome".

3:11 La historia de O.J. Simpson triunfa más allá de la ficción de su serie televisiva y O.J.: Made in America gana el Óscar a Mejor Largometraje Documental. ¡Con más de 7 horas de duración!

3:08 El reparto principal de Figuras Ocultas, sus 3 actrices principales, presentan los premios de documentales.

Foto: @PremiosOscar

3:07 ¡Atentos los fans de Vaiana! En seguida, la actuación de la canción nominada al Óscar How Far I'll Go

3:04 ¿Sabías que... la categoría de Mejor Diseño de Vestuario solo está vigente desde los años 80?

3:02 A pesar del record de nominaciones, La La Land sólo puede llevarse 12 premios, el primero que pierde y que le impide repetir la hazaña de los Globos de Oro.

3:01 Y otro blockbuster se lleva el Óscar a Mejor Diseño de Vestuario: Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos con sus 5.000 trajes.

2:58 A pesar de las malas críticas, el primer Óscar de las categorías técnicas se lo lleva Escuadrón Suicida en Mejor Maquillaje El equipo recibe su primer Óscar, cuando ahora mismo están preparando la próxima entrega de Los Vengadores.

2:55 ¿Preparados para los premios a Mejor Diseño de Vestuario y Maquillaje/Peluquería? ¿Quiénes ganarán? ¿Las favoritas como La La Land, blockbusters como Star Trek...?

2:52 Kate McKinnon, Jason Bateman y Dwyane Johnson serán los tres próximos actores (ambos cómicos) que presentarán premios.

2:49 Y el premio es para... ¡Mahershala Ali por Moonlight! A sus 42 años, gana su primer Óscar el favorito de la noche.

2:46 La ganadora del Óscar a Mejor Actriz de Reparto del año pasado Alicia Vikander, por La Chica Danesa, presenta el premio a Mejor Actor de Reparto.

2:45 Emotivo video de los pasados ganadores al Óscar a Mejor Actor de Reparto para preceder al primer premio de la noche.

2:43 ¡Que nadie se confunda! Jimmy Kimmel está usando el sarcasmo en sus "alabanzas" a Meryl Streep por el famoso tweet de Donald Trump, calificando a la veterana actriz de "sobreestimada".

Jimmy Kimmel comienza su monólogo inicial con mensajes con "cariño" a Mel Gibson y continuando su juego de ligoteo con Matt Damon (incidiendo en el dinero que ha perdido su película La Gran Muralla)

Esta es la foto que compartía Justin Timberlake en su cuenta oficial de Twitter antes de la actuación. ¡Qué gran numerazo cantando entre el público y haciendo aplaudir a Hollywood al ritmo de su canción!

Justin Timberlake estrenó su canción en el pasado festival de Eurovision y ahora opta al Óscar a Mejor Canción Original.

¡Arrancan los Oscars 2017! Justin Timberlake abre con un número en directo de su famosa canción "Can't Stop The Feeling", de la película Trolls.

¡Buenas noches lectores de VAVEL! ¿Listos para escuchar en cadena esa mítica frase de “And the Oscar goes to…”? Si no quieres perderte los nombres con los que se completará esa ansiada exclamación, permanece muy atento a Cine VAVEL. Desde esta misma página web, tendrás la retransmisión en directo de la 89ª gala de los Premios Óscar en vivo. En ella, la Academia de Cine de Hollywood (integrada por todo tipo de profesionales de la industria, actores en su mayoría) premiará los mejores proyectos del año, casi siempre proyectos que necesitan el impulso de visibilidad que dan estos premios.

De hecho, la gran favorita de la noche viene con un largo y exitoso recorrido en toda la temporada de premios. Tras llevarse todos los Globos de Oro a los que estaba nominada, La Ciudad de las Estrellas (Damien Chazelle) viene con otro record: obtener las mismas nominaciones que Titanic y Eva al desnudo. De esas 14 posibles estatuillas (de las que como mucho podría conseguir 13, ya que en está nominada doblemente en Mejor Canción Original), las de Mejor Película, Director y Actriz son las que tiene casi seguro, además de alguna que otra en los apartados técnicos, sobre todo musicales.

Los apartados en los que más tendrá que luchar será los que dominan sus dos principales contrincantes. Por un lado, Manchester Frente Al Mar (Kenneth Lonergan) tratará de aprovechar sus escasas 6 nominaciones ganando un premio tan principal como es Mejor Guión Original, quizá excusa suficiente para alzarse como la ganadora de la noche. Además, si Emma Stone parece la favorita para Mejor Actriz (bajo permiso de Isabelle Huppert por Elle), su compañero de reparto Ryan Gosling parece no tener nada que hacer contra el profundamente dramático Casey Affleck (bajo permiso de Denzel Washington que ha ido ganando puestos en las quinielas por Fences).

La otra punta del triángulo de favoritos es Moonlight, el drama que tiene todos los puntos reivindicativos necesarios para los Óscars. Además, la manera en la que narra estos acontecimientos a lo largo de las etapas generacionales de un niño a hombre, con esa manera tan visualmente transgresora, puede darle a Barry Jenkins el premio a Mejor Director. Donde no tiene competencia es en Mejor Guión Adaptado, ya que sus principales oponentes compiten en Original, por lo que tiene las bases necesarias para dar la sorpresa de la noche, además del premio (casi) asegurado para Mahersala Ali a Mejor Actor de Reparto.

Para conducir este aparente duelo a 3, el televisivo Jimmy Kimmel será el encargado de conducir la gala y hacer el esperadísimo discurso de apertura inicial (con más suerte, esperemos, que su tocayo Jimmy Fallon en sus fallidos Globos de Oro). Es la primera vez que el presentador americano recibe el encargo de los Óscar, pero ya tiene experiencia en presentar grandes galas: el pasado septiembre recibió multitud de alabanzas por su monólogo inicial de los Emmys 2016.

Más allá del audiovisual, un aspecto que puede marcar la gala es el tono político al que hasta hace muy poco los Goya nos tenían acostumbrados. El nuevo presidente estadounidense Donald Trump, sus polémicas medidas (tratando de prohibir a algunos nominados extranjeros a entrar al país) y sus potentes reacciones (todos los actores y actrices apoyando las manifestaciones en las calles). Todo ello parece indicar que la visibilidad de la gala será además de para las películas para las voces de sus protagonistas, tal y como hizo magistralmente Meryl Streep en su discurso de los Globos de Oro.

Estas anécdotas, momentos esperados (como las actuaciones musicales de Justin Timberlake y John Legend) y los ganadores de la noche podrás irlos siguiendo en este artículo directo de Cine VAVEL de la gala de los Premios Óscars en vivo 2017.