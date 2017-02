'Moonlight' triunfa en la ciudad de las estrellas

Google Plus

Kevin Winter / AFP

Como si el destino no quisiese dar una sola vencedora. De ficción. Así fue la entrega del Oscar a la Mejor Película en esta 89ª edición. El poso de tristeza que deja el final de la película de Damien Chazelle pareció verse reflejado en la entrega de un galardón que ya ha pasado a la historia.

Y es que Faye Dunaway y Warren Beatty tuvieron entre sus manos el error más grande de la historia de La Academia. Hubo un fallo por parte de la consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) en la elección del sobre y se generó uno duplicado del premio a la Mejor Actriz que abrió Dunaway, para que posteriormente Beatty dictase sentencia otorgando el Oscar a la Mejor Película a La La Land.

Pero una vez que todo el equipo de la película celebraba semejante triunfo sobre el escenario, el productor del filme Jordan Horowitz se hizo con el micrófono para decir que todo había sido un fallo y que Moonlight era el largometraje ganador.

Lista de ganadores de los Oscar 2017



Mejor película

Moonlight



Mejor director

Damien Chazelle, La ciudad de las estrellas: La La Land



Mejor actor

Casey Affleck, Manchester frente al mar



Mejor actriz

Emma Stone, La La Land



Mejor actor de reparto

Mahershala Ali por Moonlight



Mejor actriz de reparto

Viola Davis por Fences



Mejor película de animación

Zootrópolis



Mejor guión original

Manchester frente al mar



Mejor guión adaptado

Moonlight



Mejor película de habla no inglesa

El viajante



Mejor diseño de producción

La La Land



Mejor fotografía

La La Land



Mejor montaje

Hasta el último hombre



Mejores efectos visuales

The Jungle Book



Mejor diseño de vestuario

Animales fantásticos



Mejor maquillaje y peluquería

Escuadrón Suicida



Mejor edición de sonido

La llegada



Mejor mezcla de sonido

Hasta el último hombre



Mejor banda sonora original

La La Land



Mejor canción original

City of Stars, La La Land



Mejor documental

OJ: Made in America



Mejor cortometraje

Sings



Mejor cortometraje documental

The White Helmets



Mejor cortometraje animado

Piper