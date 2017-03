Cine de largo: El show de Truman (2/2)

Google Plus

Montaje: Javier Gimeno, VAVEL.

Visto El Show de Truman, se habían creado unas expectativas. Se partía de que era un argumento muy original y revolucionario para la época (1998), con un director sin demasiada experiencia en el género (Peter Weir) y con Jim Carrey encabezando los mandos del reparto. De género de ciencia ficción y comedia, como no podía ser para el actor canadiense, la película cumple la función de entretener al espectador, narrarle una historia y hacerle reír.

Truman es un hombre que vive manejado por su propia vida. Una vida que ve muy normal ya que se ha acostumbrado a ella. Sin embargo, se trata de un perfecto reality show en el que Truman es el protagonista, gracias a 5000 cámaras apostadas por la ciudad, las cuales no se pierden ni un paso de este personaje. Elegido desde su nacimiento, el director del programa (Christof), induce a Truman un miedo brutal al agua, de modo que el protagonista no se atreve a explorar los horizontes de su ciudad a través del mar. Una extra llamada Sylvia se enamora de Truman. Sin embargo, no es la actriz que debe casarse con él, y dolida le cuenta a Truman que nada es lo que parece. Este, asaltado por la duda gracias a Sylvia y varios errores de la producción, empieza a replantearse demasiadas cosas y a hacer pequeños experimentos.

Finalmente decide huir de la ciudad, pero tras varios fracasos en avión y autobús, Truman supera sus miedos ancestrales y se embarca en yate para abandonar la ciudad por mar. Sin embargo, una terrible tormenta provocada por el reality casi impide su sueño. No obstante, finalmente llega al extremo de la cúpula, que es su ciudad, y tras hablar con Christof, Truman sale al exterior; al mundo real.

El show de Truman narra una ficción, que no se aleja realmente demasiado de la realidad. Christof hace el papel de alcalde de la ciudad. Las cámaras son el elemento de sujeción de la población. Y la población real que ve el show es manipulada, así mismo, al creer que esa realidad (guionizada), puede ser su sueño de vida ideal. De manera que, Christof en este caso, pone los límites de los sueños de la población, induciendo al espectador en esta metáfora sobre la vida real. La película recibió el apoyo de la crítica y un buen éxito en taquilla y festivales, recibiendo tres Globos de oro y tres premios Bafta. Durante el miércoles estará disponible en la cuenta de twitter @Cine_VAVEL, la encuesta para elegir la película a tratar en la próxima edición de Cine de largo. Entre las opciones a votar: Bienvenidos al norte, El resplandor, El viaje de Chihiro y Shutter Island.