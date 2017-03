Estrenos de cine: 3 de marzo 2017

Foto: Montaje VAVEL

Para esta semana las películas que se estrenan abarcan todos los géneros nuevamente, desde comedia hasta terror. Ocho películas de países como España con El guardián invisible, Estados Unidos con Logan o Francia con El Sr. Henri comparte piso. Aquí tienes una pequeña cartelera de todas ellas para poder disfrutarlas desde hoy mismo.

Logan

En un futuro cercano, un cansado Logan cuida del Profesor X en un escondite en la frontera de México. Los intentos de Logan por esconderse del mundo y ocultar su legado terminan súbitamente con la aparición de una joven mutante perseguida por fuerzas oscuras.

Título: Logan

Género: acción, ciencia ficción, drama

Nacionalidad: Estados Unidos

Director: James Mangold

Reparto: Hugh Jackman, Boyd Holbrook, Doris Morgado, Patrick Stewart, Sienna Novikov, Elizabeth Rodriguez, Stephen Merchant, Richard E. Grant, Dave Davis, Eriq La Salle, Julia Holt, Lauren Gros, Elise Neal, Juan Gaspard, Jaden Francis

Ira

Ira es la historia de Iker Vélez, un periodista que decide cambiar el rumbo de su documental para grabar la preparación, diseño y ejecución de un asesinato. César, es el padre de un hijo asesinado que ha decidido aprender a matar para hacer su propia justicia.

Título: Ira

Género: drama, thriller

Nacionalidad: España, Islandia, México, Suecia, Estados Unidos

Director: Jota Aronak

Reparto: Diana Facen, Stephen Hughes, Nacho Marraco, Roberto Mori, Urko Olazabal, Santiago Ruiz

La chica desconocida

Jenny, una joven médico de familia, se siente culpable por no haber abierto la puerta de su consulta a una chica a la que encuentran muerta poco después. Al saber que la policía no tiene forma de identificarla, Jenny tiene un solo empeño: descubrir el nombre de la joven para que no sea enterrada anónimamente y desaparecer como si no hubiera existido nunca.

Título: La chica desconocida

Género: drama, thriller

Nacionalidad: Bélgica, Francia

Director: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne

Reparto: Adèle Haenel, Olivier Bonnaud, Jérémie Renier, Louka Minnella, Christelle Cornil, Nadège Ouedraogo, Olivier Gourmet, Pierre Sumkay, Yves Larec, Ben Hamidou, Laurent Caron, Fabrizio Rongione, Jean-Michel Balthazar, Thomas Doret, Marc Zinga, Morgan Marinne, Sabri Ben Moussa, Hassaba Halibi, Ange-Déborah Goulehi

El viajante

Ante el peligro de derrumbe del edificio en el que viven de alquiler, Emad y Rana se ven obligados a mudarse a otro lugar. Un incidente relacionado con la inquilina anterior cambiará dramáticamente la vida de la joven pareja.



Título: El viajante

Género: drama, thriller

Nacionalidad: Irán, Francia

Director: Asghar Farhadi

Reparto: Taraneh Alidoosti, Shahab Hosseini, Babak Karimi, Mina Sadati, Farid Sajjadi Hosseini, Maral Bani Adam, Ehteram Boroumand, Mojtaba Pirzadeh, Mehdi Koushki, Emad Emami, Sam Valipour, Sahra Asadollahe, Shirin Aghakashi

El Sr. Henri comparte piso

El señor Henri es un viejo gruñón ya jubilado que vive en su apartamento de París. Aunque es feliz viviendo solo, su delicada salud hace que el día a día sea cada vez más difícil. En contra de su voluntad, su hijo Paul le convence para alquilar una de sus habitaciones vacías a Constance, una joven estudiante llena de vitalidad. Pero en lugar de sentirse agradecido por la compañía de la recién llegada, Henri utilizará a Constance para sembrar el caos dentro de la familia.

Título: El Sr. Henri comparte piso

Género: comedia

Nacionalidad: Francia

Director: Ivan Calbérac

Reparto: Claude Brasseur, Guillaume de Tonquédec, Noémie Schmidt, Frédérique Bel, Thomas Solivérès, Valérie Kéruzoré, Stéphan Wojtowicz, Antoine Glemain, Grégori Baquet, Anne Loiret, Nicolas Guillot, Paula Brunet-Sancho, Agnès Pichois, Céline Esperin, Guillaume Watrinet, Pierre Cassignard, Candice Ford, Marion Sedlak

El guardián invisible

En los márgenes del río Baztán, en el valle de Navarra, aparece el cuerpo desnudo de una adolescente en una circunstancia que lo relaciona con un asesinato ocurrido un mes atrás... La inspectora Amaia Salazar dirige la investigación que la llevará de vuelta al pueblo de Elizondo, donde ella creció y del que ha tratado de huir toda su vida. Enfrentada con las complicadas derivaciones del caso y sus propios fantasmas, la investigación de Amaia es una carrera contrarreloj para dar con un implacable asesino, en una tierra fértil en supersticiones y brujería...

Título: El guardián invisible

Género: thriller

Nacionalidad: España

Director: Fernando González Molina

Reparto: Javier Botet, Marta Etura, Colin McFarlane, Elvira Mínguez, Miquel Fernández, Susi Sánchez, Arlette Torres, Pedro Casablanc, Francesc Orella, Miguel Herrán, Paco Tous, Manolo Solo, Ramón Barea, Richard Sahagún, Itziar Aizpuru, Mikel Losada

Análisis de sangre azul

Análisis de sangre azul narra la aventura de un aristócrata inglés que cae despeñado en los Pirineos y despierta en un sanatorio mental a principios del siglo pasado. El doctor en psiquiatría Pedro Martínez registra en su cámara de 16mm las evoluciones de este hombre que ha perdido la orientación y la memoria. Pero además, las ocultas intenciones del doctor le llevarán a aprovechar la llegada de este “raro espécimen” para poner en práctica sus teorías evolutivas.

Título: Análisis de sangre azul

Género: documental

Nacionalidad: España

Director: Blanca Torres, Gabriel Velázquez

Reparto: Anders Lindström

Neckan

En los años 50, al final del protectorado español de Marruecos, un anónimo cambia definitivamente la historia de un joven abogado perteneciente a una influyente familia franquista. La investigación sobre los niños robados, saldrá de una sombra de dudas donde una sorprendente trama llevará hacia un camino inesperado.

Título: Neckan

Género: drama, thriller

Nacionalidad: España, Marruecos

Director: Gonzalo Tapia

Reparto: Pablo Rivero, Hermann Bonnín, Natalia Plasencia, Manuel Manquiña, Roberto Álvarez, Abdelatif Hwidar, Paco Gisbert, Paco Catalá, Rafael Calatayud, Carles Sanjaime, Rkia Chbiki, Victoria Salvador, Álvaro Báguena, Joan Gadea, Ángelica Morales, Andrés Reyes, Carlos Villuendas, María José Agües, Omar Mouffak