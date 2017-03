'Deadpool 2' estrena su primer tráiler

Hace un año desde que el antihéroe vestido de rojo llegase a la gran pantalla. Hoy vuelve con el primer tráiler de la secuela tras una época de altibajos en el rodaje.

Tras el abandono de Tim Miller y ser sustituido por David Leitch, la elección del casting parece ir muy lento. Hay que tener en cuenta que el rodaje comienza el 1 de mayo en Vancouver, Canadá. Todavía se desconoce quién interpretará a Cable, uno de los personajes que determinará la película. El único actor confirmado es el protagonista, aunque se habla de que Kerry Washington podría interpretar al personaje de Domino. Por otro lado, Rhett Reese y Paul Wernick vuelven a escribir el guión.

En cuanto al tráiler, es lo que se ve en los primeros cuatro minutos de la reciente película Logan. En él se ve a Ryan Reynolds como Deadpool imitando el cambio de vestuario de Superman en una cabina de teléfono.

Pero, ¿por qué un primer tráiler antes del rodaje? En Estados Unidos, algunos espectadores que ya han ido a ver Logan grabaron con sus móviles estas escenas y las publicaron en Internet. Como consecuencia, Ryan Reynolds decidió compartir el vídeo oficial para evitar la pésima calidad de las grabaciones desde las salas de cine con un teléfono móvil. Esa es la razón de que sea tan extenso y en estas fechas.

Anyone know the number to 911?



No Good Deed https://t.co/HyfsFn48Vl