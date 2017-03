Entrevista a Mariam Hernández: "El verdadero éxito es estar satisfecha"

Entrevista a Mariam Hernández / Foto: Mariam Hernández

Mariam Hernández nació en Fuerteventura (Las Palmas) el 25 de abril de 1983. A sus 33 años ha participado en numerosas series y películas. En lo que a series se refiere, la actriz canaria ha colaborado en varios shows entre los que se encuentran: La Tira, Cuestión de Sexo y Gran Reserva entre otros. Actualmente trabaja en una de las series más exitosas, familiares y seguidas de España: Amar es para siempre. Gracias al papel de Henar Pacheco, la artista ha conseguido despegar aún más. Cabe destacar que este viernes se estrena el largometraje Zona hostil en el que colabora y se espera que tenga mucho éxito.

Hace unos días Mariam atendió a VAVEL.com en exclusiva y respondió a una serie de preguntas en las que repasa su historia y sus próximos objetivos.

Pregunta. ¿A qué edad le empezaron a gustar las artes escénicas y la interpretación?

Respuesta. De pequeña hacía teatro en el colegio, me gustaba recitar poesía y hacía playbacks con los amigos… Eran juegos de niños, aún no sabía que quería dedicarme a esto profesionalmente.

P. ¿Le costó dejar Fuerteventura para marcharse a Madrid a estudiar interpretación?

R. Me dio pena despedirme de mi familia y amigos, pero en mi isla no hay universidad y todos sabemos que si quieres estudiar, hay que irse fuera. Lo tenía asumido. Y también reconozco que me apetecía salir, viajar, conocer otras ciudades… Siempre he sido muy inquieta.

P. ¿En qué momento se da usted cuenta que puede ser actriz y vivir de ello?

R. Empecé a estudiar en la escuela TAI y allí me di cuenta de que quería trabajar toda la vida como actriz. Luego estudié en la escuela de Cristina Rota y, al poco tiempo de terminar, empecé a trabajar. Pero… ¿poder vivir de esto toda la vida? Eso no se sabe nunca.... Ésa es la incertidumbre que genera esta profesión, la inestabilidad continua en la que vivimos

P. ¿Recuerda alguna anécdota curiosa o divertida que le haya pasado en algún casting o grabación?

R. ¡Uff… muchísimas! Una vez fui a un casting para un anuncio, buscaban una bailarina. Yo llevaba en ese momento el pelo lleno de trencitas. Me puse mallas, calentadores, top, zapas... , al más puro estilo “Fama”. Al llegar todas las chicas tenían tacones, moño y falda flamenca. ¡Era un casting para una bailarina flamenca! Y allí que me puse a dar “zapatazos” con las zapatillas de deporte, ¡un cuadro!

La actriz disfruta haciendo deporte / Foto: Mariam Hernández

P. ¿La suelen reconocer mucho por la calle?

R. A veces, pero no me impide hacer mi vida normal. Todo ha sido muy progresivo y relativamente tranquilo. La gente, conmigo, suele ser bastante educada.

P. Actualmente interpreta a Henar Pacheco en la serie Amar es para siempre. ¿Qué es lo que más le gusta de poder meterse en la piel de su personaje?

R. Este personaje es un regalo. Me fascina la época, estamos justo a finales de los 60, momento en el que las mujeres empezaban a reivindicar con actos su libertad e independencia. Pero donde muchas, como es el caso de Henar, seguían cargando a sus espaldas con los remordimientos, con el “qué dirán” de los vecinos y con la pesada moral católico-cristiana. Henar tiene esa dualidad. Ella trabaja, tiene moto, fuma, bebe, lleva minifaldas… Pero no logra liberarse de su pasado, de su pueblo y de cómo se crió. Henar Pacheco es dulce, buena gente, trabajadora, pero también tiene mucho carácter. Va madurando, se va fortaleciendo… En esta temporada ella pasa de chiquilla a mujer. Este personaje tiene un arco precioso, le pasan muchísimas cosas, y eso para una actriz es muy interesante.

P. ¿Qué objetivos y sueños desea cumplir Mariam Hernández a estas alturas de su carrera?

R. ¡Muchísimos! Pero mi verdadero sueño es seguir trabajando toda la vida como actriz.

P. ¿Qué consejos daría usted a todos los jóvenes que desean triunfar en el mundo del cine y la televisión?

R. Que se formen, que tengan paciencia y que sepan que esta profesión es tan dura como maravillosa. Pero, si les apasiona, que lo intenten y luchen por sus sueños.

P. ¿Para usted qué es el éxito y cómo se puede alcanzar?

R. El verdadero éxito es estar satisfecha con mi vida personal, disfrutar tanto del trabajo, como del ocio. Y creo que no hay una fórmula… Yo lo voy logrando con los años, con una mayor madurez y más calma interior.

P. ¿Tiene algún ídolo o alguien a quién admira mucho?

R. Admiro a muchos actores y directores, pero también a deportistas profesionales, a los amigos que se han atrevido a dejar sus vidas estresantes en la ciudad para vivir en la playa, a quienes ayudan a los demás desinteresadamente… ¡Pero imagino que me preguntabas por mi profesión, me he acelerado! Entre todos y todas, me quedo con Meryl Streep.