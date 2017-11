Musa, un filme que demuestra que el cine de terror español está en uno de sus mejores momentos

Foto: ecartelera.com

El cine de terror español está pasando por un momento glorioso, y ya va siendo hora de que se le tome más en serio. Después de que Paco Plaza lograse una estupenda Verónica, uno de los mejores filmes españoles de lo que llevamos del año, Jaume Balagueró, el creador de Rec junto a Plaza, nos presenta un relato sobrenatural que mantendrá la tensión del espectador en todo momento.

“Musa” cuenta la historia del profesor Samuel Solomon, quien tiene una recurrente pesadilla en la que una mujer es asesinada. Esta misma mujer es encontrada muerta en idénticas circunstancias a las que tenían lugar en sus sueños. Él, junto a Rachel, otra chica que también ha soñado con el mismo asesinato, se sumerge en un mundo tenebroso para intentar descubrir la verdad sobre los hechos que han sucedido.

La cinta mantiene en tensión en todo momento, y hará que el espectador lo pase realmente mal. Jaume Balagueró juega con un ambiente tenebroso y de misterio con tintes de terror psicológico que tan bien le funcionó en “Mientras Duermes” (2011) y que repite con éxito, demostrando sus dosis de talento.

“Musa” es impredecible, y no permite que el espectador juegue con ventaja y pueda adivinar lo que va a suceder, ya que no hay lugar para ello. Sus escenas dejarán perplejos y la tensión aumenta por segundos. Puede que no estemos ante lo que hoy en día muchos consideran una obra de terror. No esperes sobresaltos porque, probablemente, no los encontrarás, pero sí que serás partícipe de un juego maquiavélico totalmente recomendable para aquellos que amen el thriller psicológico y les guste salir de la sala inquietos y con multitud de planteamientos.

Valoración: 3,5/5

Lo mejor: Su buena producción y el mal rollo que transmite

Lo peor: Que el espectador espere solo una historia de brujas y espíritus